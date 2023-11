Bushido kommt im April nach Wien!

Der King of Deutsch Rap ist wieder da – und das mit einem Paukenschlag! Auf seiner „KÖNIG FÜR IMMER!“-Tournee macht Bushido am 17. April 2024 Halt in der Wiener Stadthalle D! Tickets gibt es ab Freitag, 3. November (12 Uhr) bei allen bekannten VVK-Stellen!

Zusatztermin: Wien

Bis heute wurden rund 70.000 Tickets für die bereits angekündigten Termine von Bushidos „KÖNIG FÜR IMMER!“-Tournee verkauft, jetzt kommen fünf weitere Gastspiele dazu – davon eines in Wien!

„Überwältigt und dankbar“

Bushido selbst sagt über den rasanten Vorverkaufsstart: „Der Ticketverkauf lief wahnsinnig gut an und es ist noch immer Druck auf den Veranstaltungen. Die noch vorhandenen Restkarten verkaufen sich sehr schnell. Ich bin absolut überwältigt und vor allem dankbar gegenüber meinen Fans, die nach all den Jahren noch immer an meiner Seite stehen und genauso Bock auf diese Tournee haben wie ich!“

Auf Bitte von Fans

Der Rapper freut sich nach zahlreichem Feedback auf Social Media umso mehr auf die Zusatztermine: „Viele Fans aus Wien und Stuttgart haben mir geschrieben, warum ich nicht zu ihnen komme. Viele Fans haben für München kein Ticket mehr bekommen! Daher legen wir nun noch eine Schippe obendrauf und ich freue mich wahnsinnig!“.

Vermutlich letzte Tour!

Für Bushido, einen der größten Künstler Deutschlands, wird dies ein angemessener Rahmen, um sich von seinen Fans auf seiner vermutlich letzten Tour zu verabschieden. So sagt der Rapper über seine größte Tour aller Zeiten: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Es wird ein unvergessliches Erlebnis.“