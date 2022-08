Am 23. September in der STEFFL Arena gegen Rekordmeister KAC: Eintritt zum Spezialpreis für die große „Phil-Lakos-Night“ – außerdem können unsere Leser bei einem Gewinnspiel für Gratiskarten mitmachen.

Das ist die Eishockey-Sensation des Herbsts! Almdudler macht es möglich, dass die Zuschauer den großen Schlager der ICE Hockey League zwischen den spusu ­Vienna Capitals und dem ­österreichischen Rekordmeister KAC am 23. September um 19.15 Uhr in der STEFFL Arena um nur 4 Euro besuchen können. Warum diese Zahl so sehr im Mittelpunkt steht? Ganz einfach: Es ist die „Phil-Lakos-Night“, bei der die ehemalige Nummer 4 der Capitals geehrt wird. Sein Trikot kommt zu einer Würdigung für die Ewigkeit als erstes in der Vereinsgeschichte unter das Hallendach.

GEWINNSPIEL

Aber aufgepasst! Unsere ­Leserinnen und Leser können sogar zu Gratiskarten kommen, wenn sie bei einem Gewinnspiel ­mitmachen. Und jetzt zur Frage aller Fragen, die wohl alle Fans dieses heißen Sports auf dem Eis brennend interessiert: Wie, bitte, geht das? Einfach unten die Mail-Adresse eingeben und schon sind Sie bei der Verlosung dabei. Die glücklichen Gewinner, die dann jeweils zu viert – also mit der Familie oder Freunden – in die STEFFL Arena gehen können, werden von uns schriftlich verständigt. Diese Gratis­karten sind dann direkt am Matchtag bei einem extra gekennzeichneten Stand des ­WIENER BEZIRKSBLATTs bei der Arena abzuholen.

Die Saison beginnt für die ­Capitals aber schon früher:

etwa bei einem Testspiel am 10. ­September um 14 Uhr gegen die Augsburger Panther rund um den ehemaligen ­deutschen Nationalgoalie ­Dennis Endras und Verteidiger Blaž Gregorc, der unter anderem für den KAC und die Black Wings Linz im Einsatz war. Der Liga-Start ­erfolgt am 16. September mit der Partie in Salzburg.

VERKAUF DER TICKETS

Wenn Sie nicht unter den Siegern unseres Gewinnspiels sind, können Sie die Tickets für das große Match dank Almdudler zum Preis von nur 4 Euro erwerben – und zwar:

– bei allen Wien Ticket-Verkaufsstellen,

– online unter www.vienna-capitals.at/tickets,

– beim Testspiel gegen Augsburg am 10. September von 13 bis 17 Uhr.

