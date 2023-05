Frühjahrsputz für den Körper mit Christina Noélle Hohenegger

Saisonale Allergien – Workshop

Sie lernen in diesem Workshop in einer Kleingruppe (4 Personen) bei gesunden Snacks & Drinks wie sich allergische Reaktionen entwickeln und wie Sie diese lindern und vorbeugen können.

Natürlich ist es immer wichtig einen Arzt aufzusuchen und im Notfall sollte ein Antihistaminikum genommen werden. Das Ziel ist aber, dein Immunsystem so zu stärken und dir gezielte Ernährungstipps und Kräuter zu empfehlen, dass Sie solche Situationen bestmöglich vermeiden und allergische Reaktionen wie rinnende Nase, Niesen, Juckreiz, brennende Augen, Kopfweh etc. sogar lindern können.

Der Schlüssel dazu sind eine leber-freundliche Ernährung, sanfter Detox, histaminreduzierende und immunsystemstärkende Lebensmittel, Kräuter und Hydrierung.

Außerdem erhalten Sie Tipps für natürliche Augen- und Nasenspülungen, Mittel gegen Juckreiz, Notfall-und Vorbeuge-Paket für zuhause und auf Reisen sowie hilfreiche Rezepte.

In einer anschließenden Whatsapp-Gruppe können Sie sich, wenn Sie möchten, auch gerne mit den anderen Teilnehmern über Ihre Erfahrungen und Erfolge austauschen. Gerne können Sie im Workshop individuelle Fragen stellen.



Workshop-Termine in Wien:

25. Mai 17 Uhr

2. Juni 16.30 Uhr

3. Juni 15.30 Uhr

8. Juni 15.30 Uhr 9. Juni 15.30 Uhr 10. Juni 15.30 Uhr



Dauer des Workshops : 2 Stunden