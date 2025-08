Shiatsu in Meidling: Claudia Urwalek bringt Körper in Balance

In ihrer Praxis „get in balance“ in Meidling unterstützt Claudia Urwalek Menschen dabei, Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Mit großer Sensibilität und einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse ihrer Klientinnen und Klienten setzt sie auf die Kraft der Berührung. Ihre Shiatsu-Behandlungen fördern das Körperbewusstsein, helfen beim Loslassen und schenken neue Energie. Dabei steht stets der Mensch in seiner Ganzheit im Mittelpunkt.

Shiatsu – fernöstliche Heilkunst im modernen Kontext

Shiatsu ist eine ganzheitliche Form der Körperarbeit mit Wurzeln in der traditionellen fernöstlichen Medizin. Durch sanften, tiefwirkenden Druck entlang der Meridiane sowie gezielte Dehnungen und Rotationen wird der Energiefluss im Körper angeregt. Das Ziel: Blockaden lösen, das Nervensystem beruhigen und die Selbstheilungskräfte aktivieren.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Die Behandlungsmethode eignet sich besonders gut zur Unterstützung bei einer Vielzahl körperlicher und seelischer Beschwerden. Dazu zählen unter anderem:

Stress, Nervosität, Ängste und Burnout

Rückenschmerzen, Verspannungen und Gelenksprobleme

Kopfschmerzen, Migräne und Schlafstörungen

Verdauungsprobleme und Magenbeschwerden

Zyklus- und Wechseljahresbeschwerden

Herausforderungen in besonderen Lebensphasen wie Pubertät, Midlife-Crisis oder Menopause

Kinderwunsch und Schwangerschaftsbegleitung

Unterstützung von Kindern mit Lern- oder Konzentrationsproblemen, Hyperaktivität oder Essstörungen

Ergänzung zu schulmedizinischen Therapien

Der Wunsch nach mehr Körperwahrnehmung, Klarheit und innerer Ruhe

Ein Raum für Entwicklung und Regeneration

Claudia Urwaleks Praxis in der Gatterholzgasse 5/2 in Meidling ist ein Ort der Ruhe und Regeneration. Hier bietet sie Raum für individuelle Entwicklung – frei von Leistungsdruck, in einem geschützten und wertschätzenden Rahmen. Mit ihrer Arbeit möchte sie nicht nur körperliche Beschwerden lindern, sondern Menschen dazu ermutigen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter: www.getinbalance.cc

GEWINNSPIEL

Wir verlosen eine Behandlung bei get in balance!