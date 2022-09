Codecool verlost 2 Tagestickets für die Vienna Comic Con 2022!

Not all heroes wear capes, but some of them code!

Was haben unsere Lieblingsheldinnen und Lieblingshelden aus Games, Movies und Comics gemeinsam? Hinter allen steht ein starkes Team aus Coderinnen und Coder, Entwicklerinnen und Entwicklern und kreativen IT-Profis, die sie zum Leben erwecken. Doch Coden muss erst gelernt werden!



Interessierte, zukünftigen Programmiertalente können sich bei der Vienna Comic Con 2022 selbst von einer Karriere in der IT-Branche überzeugen. Denn neben Comic-Helden und Gaming-Begeisterten wird auch die Programmierschule Codecool vor Ort sein. Am Wiener Campus bietet Codecool mit praxisnahen Full-Stack-Kursen eine frische Alternative zu bisherigen IT-Trainings und traditionellen akademischen Weiterbildungen oder Studiengängen an. Alle Absolventinnen und Absolventen erhalten zudem eine Jobgarantie im IT-Sektor bei einem von Codecools Partnern.

Codecool

Instagram: @codecool_official

Hashtags: #codecool #learnwithus

codecool.com

Ganz nach dem Motto „Not all heroes wear capes, but some of them code!“ hat Codecool für die Vienna Comic Con 2022 ein besonderes Programm rund um die Welt des Codens entworfen und verlost zwei Tagestickets (Sonntag) für die Vienna Comic Con.