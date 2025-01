Der WBB-Kinotipp des Tages: CRIMINAL SQUAD 2

Die Rechnung ist noch nicht beglichen! Zumindest wenn es nach FBI-Ermittler Nick „Big Nick“ O’Brien geht.

In der actionreichen Fortsetzung des gleichnamigen Heist-Thrillers von 2018 trifft Gerard Butler in der Rolle des skrupellosen Cops erneut auf L.A.-Räuber Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.), der in die zwielichtige Welt unberechenbarer Diamantendiebe abtaucht und zusammen mit der berüchtigten Panther-Mafia seinen nächsten großen Coup in Europa plant: einen spektakulären Raubüberfall auf die weltgrößte Diamantenbörse.

CRIMINAL SQUAD 2 – Ab 16. Jänner 2025 nur im Kino!

Wir verlosen einen Gutschein für ein PKW Basis-Training (After Work) von ARBÖ* und 2 Kinogutscheine!

*(Einlösbar in Wien, der Steiermark und Salzburg-Straßwalchen)