Heartland-Star Amber Marshall beim Dancer against Cancer Ball

Der Alltag kann manchmal trist und schwer wirken. Umso wichtiger sind besondere Erlebnisse, die Freude und Leichtigkeit schenken.

Die Dancer against Cancer-Gala am 10. Mai in der Wiener Hofburg bietet genau das: eine Ballnacht voller Glanz und Magie, bei der Sie gemeinsam mit Ihren Liebsten unvergessliche Erinnerungen schaffen können – und gleichzeitig Gutes tun.

Eintauchen in eine andere Welt

Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie eine Nacht voller Eleganz, Musik und Tanz im prachtvollen Festsaal der Wiener Hofburg. Bei der Dancer against Cancer Gala erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, das gute Laune und Lebensfreude garantiert – und das alles für den guten Zweck.

Programm-Highlights:

Einlass: 19:30 Uhr

19:30 Uhr Eröffnung: 20:30 Uhr durch das Ballkomitee der Tanzschule Rueff

20:30 Uhr durch das Ballkomitee der Tanzschule Rueff Memory Lane: Gedenken an Verstorbene

Gedenken an Verstorbene Fighter: Ehrung der Kämpfer

Ehrung der Kämpfer MyAid Award: Auszeichnung besonderer Unterstützer

Auszeichnung besonderer Unterstützer Stargast von Manfred Baumann um 21 Uhr : Amber Marshall

: Amber Marshall Showblock ab 22:30 Uhr mit preisgekrönten Showgruppen und Live-Band

mit preisgekrönten Showgruppen und Live-Band Tanzen im Zeremoniensaal mit Live-Musik

mit Live-Musik Balldisco in der Hofburg Galerie

in der Hofburg Galerie Mitternachtsquadrille und

und Tombola mit Hauptpreisziehung (jedes Los gewinnt!)

Ballende ist um 3:00 Uhr. Zusätzlich dürfen sich die Gäste auf Damen- und Herrenspenden sowie ein „Ballfrühstück to Go“ freuen. Durch den Abend führt der bekannte Entertainer Andy Lee Lang, Ehrenbotschafter des DAC und erster Österreicher in der American Hall of Fame.

Engagement mit Herz: Die Mission von Dancer against Cancer

Seit Jahren sammelt Dancer against Cancer erfolgreich Spenden für die Österreichische Krebshilfe. Über 1,7 Millionen Euro konnten bereits für wichtige Projekte zur Unterstützung von Betroffenen sowie zur Prävention und Aufklärung gesammelt werden.

Das Motto: Helfen, Aufklären und Vorbeugen. Jeder Schritt, jede Spende zählt – denn Früherkennung könnte bis zu 60 % aller Krebstoten verhindern.

Dancer against Cancer ist ein Lebenswerk, das zeigt: Auch kleine soziale Projekte können große Veränderungen bewirken. Und jeder kann Teil dieser Bewegung werden.

Amber Marshall: Ehrengast aus Kanada

Ein ganz besonderer Stargast wird die diesjährige Gala bereichern: Amber Marshall, bekannt aus der erfolgreichen kanadischen Familienserie Heartland. Mit über 250 Episoden begeistert “Heartland” weltweit Millionen Fans.

Amber Marshall ist nicht nur ein gefeiertes Fernsehgesicht, sondern auch eine engagierte Persönlichkeit mit Herz. Ihr Besuch beim Dancer against Cancer Ball ist ein starkes Zeichen internationaler Unterstützung für den guten Zweck. Eingeladen wurde sie von Starfotograf Manfred Baumann und seiner Frau Nelly Baumann.

Karten gewinnen und Gutes tun

Für alle, die live dabei sein möchten, gibt es eine besondere Gelegenheit: Wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten für den Dancer against Cancer Ball! Erleben Sie einen Abend voller Glamour, Freude und Engagement – und helfen Sie dabei, Leben zu retten.

Tickets gibt es hier!