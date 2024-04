Tickets für den Dancer against Cancer-Ball gewinnen!

Am 13. April öffnet die Hofburg ihre Tore für den „Dancer against Cancer-Frühlingsball“ für eine glamouröse Nacht voller Tanz und Unterhaltung.

Mit einem reichhaltigen Programm und hochkarätigen Künstlern lädt der Ball zum Feiern und Wohltätigkeit ein. Hier ist, was Sie erwartet:

MyAid Award 2024 ALEX GREINER

Der MyAid Award 2024 geht an einen bemerkenswerter Mann, der aus seiner Krebserkrankung Kraft gezogen hat und jetzt selbst anderen Männern mit einer Krebserkrankung hilft. Er hat ein Buch dazu geschrieben „Als ich dem Tod in die Eier trat“, in der Krebshilfe Wien leitet er die Selbsthilfegruppe für Männer und er moderiert für die Krebshilfe das „Herrenzimmer“, eine Art online-Selbsthilfgruppe. Er ist Journalist, Moderator, Vortragender und bezeichnet sich selbst als Krebs-Aktivist:

Live-Musik und Unterhaltung

Im Festsaal erwartet Sie Live-Musik von CELINA AND THE GANG, während im Zeremoniensaal THE LAZY DOGS für Stimmung sorgen. Lust zu tanzen? Besuchen Sie die „Wanna Dance“ DJs im Zeremoniensaal oder genießen Sie die Balldisco mit DJ Chris in der Hofburg Galerie.

Die DaC Tombola

Jedes Los gewinnt aus mehr als 40 Hauptpreisen! Jeder Preis ist mindestens den Wert des Loskaufs wert.

Showblocks

Um 22:30 Uhr erleben Sie atemberaubende Shows von preisgekrönten Showteams wie den Black Diamonds, Red Coda, Dance.Lab, Konservatorium Sunrise Sudios, Synergy – Dancer Linz, ArriOla Dance und dem Performance Center Austria.

Mitternachtsquadrille und Tombola-Hauptpreisziehung

Um Mitternacht nehmen Sie an der traditionellen Mitternachtsquadrille teil und verpassen Sie nicht die aufregende Tombola-Hauptpreisziehung um 24:00 Uhr.

Um 1:30 Uhr erwarten Sie erneut faszinierende Showblocks, bevor der Ball um 3 Uhr sein Ende findet.

Ballfrühstück to Go und Damenspenden

Als Abschluss können Sie ein köstliches Ballfrühstück to Go mit Getränken und leckeren Wojnars Sandwiches genießen. Zusätzlich erhalten Damen großzügige Spenden von Palmers und Damen- sowie Herrenspenden von Guerlain.

Seien Sie Teil dieser besonderen Nacht, in der Tanz und Wohltätigkeit Hand in Hand gehen. Tanzen Sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für einen guten Zweck!

Wir verlosen 5 x 2 Karten!