Am 3. Juni 2023 findet der „Dancer against Cancer ­Sommerball“ in der Hofburg Vienna zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Wien statt.

Programm

Das Programm ist vielseitig und kann sich sehen lassen: Im Zeremoniensaal kann man bei der Sigma Dance Band quasi die Nacht durchtanzen und im Festsaal erlebt man neben Tanzvorführungen einen fulminanten Auftakt der Danube Dragons Cheerleader und die Live-Band Celina and the Gang. Brec wird mit Manfred in der Hofburg Vienna den MyAid Award mit Moderator Andy Lee Lang an Krebsbetroffene überreichen! Die große „Fashion against Cancer“-Show wird heuer mit den Labels „Gut behütet“ und „Dali Oleschko Couture“ einer der Höhepunkte sein.

Tanz & Tombola

Wer noch nicht genug Tanz hat, kommt einfach in die Radio Wien Disco mit DJ Alex List. Andy Lee Lang moderiert den Abend und um Mitternacht gibt es neben der Publikumsquadrille eine Tombola, wo jedes Los gewinnt! Sie gewinnen zum Beispiel Schmucksets von Shifteh Maryan ab € 1.500,–, eine Flugreise von Condor nach Mallorca, Kreta oder Rhodos, Uhren, Genussgutscheine und vieles mehr!

Stargäste

Hollywoodschauspielerin & Stargirl aus der gleichnamigen Erfolgsserie, Brec Bassinger, ist heuer der Stargast von Nelly & Manfred Baumann beim „Dancer against Cancer“-Ball am 3. Juni 2023.

Gaumenfreuden

Der Ballwein ist von der Domäne Baumgartner und der DaC-Sekt traditionell Kattus Cuvée No 1. Zwei Live-Bands runden mit der Radio Wien Disco das Rahmenprogramm ab. Jeder Ballgast erhält ein Frühstück von Ströck und Wojnar. Der gesamte Rein­erlös des Balles wird an die ­österreichische Krebshilfe mit dem Projekt „Mama/Papa hat Krebs“ gespendet.

Infos unter www.danceragainst­cancer.com

Wir verlosen 5 x 2 Tickets!