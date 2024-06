Spannendes Saisonfinale: Danube Dragons treffen auf die Salzburg Ducks

Die Danube Dragons treffen im letzten Heimspiel der AFL-Saison auf die Salzburg Ducks. Ein Blick auf den Tabellenstand zeigt, dass die Dragons derzeit auf Platz 3 liegen und die Ducks nur zwei Plätze dahinter auf Rang 5. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison.

Die Danube Dragons konnten sich am 1. Juni mit einem beeindruckenden Sieg in der CEFL, der Europäischen Liga in Thonon gegen die Black Panthers durchsetzen und kommen mit diesem Sieg im Rücken wieder nach Donaufeld. Die Ducks konnten ihrerseits das letzte Spiel gegen die Telfs Patriots mehr als eindeutig für sich entscheiden.

Es erwarten euch Football Action, die Premium Dancers und wie immer gute Stimmung.

Danube Dragons vs Salzburg Ducks SR Donaufeld, 1210 Wien, Nordmanngasse 24

Samstag, 8. Juni 2024

Einlass 14 Uhr, Ankick 15 Uhr

©Alexander Forst