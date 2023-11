Das Glück liegt im Darm

Unser Darm-Mikrobiom beeinflusst unser Wohlbefinden, unsere Gedanken und unsere Leistungsfähigkeit wie es bisher kaum vorstellbar war.

Autorin Elisabeth Polster

Die Ernährungsexpertin und zertifizierte Fachberaterin für Darm-Gesundheit Elisabeth Polster zeigt die Forschungsergebnisse rund um die Auswirkung probiotischer Medizin auch aus Erfahrung am eigenen Leib.

Helden in unserem Darm

Wie wir denken, was wir essen, wie widerstandsfähig wir sind und wie wohl wir uns in unserer Haut fühlen, hängt maßgeblich davon ab wie fürsorglich wir mit unserem Darm und seinen Mitbewohnern umgehen. Lernen Sie die Bakterien-Superhelden kennen, welche unser aller Überleben sichern und erfahren Sie, wie Sie diese glücksbringenden, kleinen Untermieter zu Ihren besten Freunden machen! Es sind die Urbewohner unseres Planeten und wir leben mit Ihnen in einer für unsere Gesundheit alles entscheidenden Symbiose.

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine spannende Reise in Ihr Körperinneres!

