Wer den Winter noch einmal in vollen Zügen genießen möchte, ist im 4-Sterne-Superior-Hotel Das KATSCHBERG genau richtig. Direkt an der Skipiste gelegen, eröffnet sich hier eine einzigartige Kombination aus freier Panoramalage und unkompliziertem Zugang zu 80 Pistenkilometern. Skikurse – auch für Kinder – starten direkt vor der Tür, Sonnenskilauf bis Ostern inklusive. Doch Das KATSCHBERG ist mehr als ein perfekter Ausgangspunkt für den Skitag: Wo Natur auf Lifestyle trifft, entsteht ein Ort, der aktiv, nachhaltig und echt besonders ist. Im 4-Sterne-Superior-Hotel Das KATSCHBERG spüren Sie vom ersten Moment an die tiefe Verbundenheit zur alpinen Umgebung – im klaren Design, in hochwertigen, natürlichen Materialien und in der einzigartigen Lage mitten in den Bergen. Hier dürfen Sie ankommen, abschalten und sich rundum wohlfühlen. Entspannung finden Sie in der 1.000 m² großen Wellnessoase mit Panorama-Pool und Außensauna, während Körper und Geist zur Ruhe kommen. Kulinarisch begleitet Sie das Küchenteam auf eine genussvolle Reise mit Alpe-Adria-Köstlichkeiten, regionalen Spezialitäten und feinen veganen Leckerbissen.

Das KATSCHBERG ist ein Rückzugsort für alle, die Natur bewusst erleben und modernen Komfort schätzen.

Mehr Informationen unter: www.das-katschberg.at

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen Wohlfühlurlaub (2 Nächte) für 2 Personen inkl. Genießer-Halbpension im 4-Sterne-Superior-Hotel Das KATSCHBERG!

Der Gutschein ist von Anfang April 2026 bis Ende April 2027 gültig (ausgenommen Weihnachten, Silvester und Fasching). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.