Das Oktoberfest kommt in die Lugner City

Es wird ein Fest der Lebensfreude für Groß und Klein. In Wien steht erneut ein Wiesn-Fest an! Das erwartet Euch:

Am 14. Oktober wird die Lugner City zu einer Oase der bayerischen Lebensfreude und heißt alle herzlich willkommen, die Lust auf einen Tag voller Spaß, Musik – und natürlich einem Bier haben. Von 11 bis 18:00 Uhr ist ein spannendes Rahmenprogramm geplant.

Bieranstich mit Freibier

Das Oktoberfest in der Lugner City startet mit dem traditionellen Bieranstich, bei dem das erste Fass Bier angezapft wird. Dieser feierliche Moment ist ein Muss für alle Bierliebhaber:innen. Aber das ist noch nicht alles: Die ersten Biere gehen aufs Haus! So können die Gäste in die bayerische Gemütlichkeit eintauchen.

Showprogramm mit Live Musik

Talentierte Künstler:innen und Entertainer:innen liefern den ganzen Tag lang die beste Unterhaltung. Ihr dürft Euch auf eine atemberaubende Vorführung der Tanzschule Chris und ein Glücksrad mit tollen Gewinnen freuen. Live-Bands sorgen während der Veranstaltung für ausgelassene Stimmung und laden zum Tanzen und Mitsingen ein.

Für die Kleinen

Auch die jüngsten Besucher:innen dürfen sich auf ein speziell auf sie zugeschnittenes Programm freuen. Es wird Spiele, Kinderbetreuung und jede Menge Spaß für die Kleinen geben.

Wir freuen uns auf Euch!

Das Oktoberfest in der Lugner City verspricht, ein Fest für die ganze Familie zu werden. Egal, ob ihr bereits ein Fan der Wiesn seid oder den Wiesn-Spirit erst entdecken möchten – dieses Event bietet für jeden etwas.