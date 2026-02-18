Ein Musical-Abend, den man nicht vergisst

Wer DAS PHANTOM DER OPER kennt, weiß: Hier trifft unsterbliche Liebe auf packende Leidenschaft – und auf Musik, die sich sofort ins Herz spielt. Die Geschichte rund um das geheimnisvolle Phantom in den Katakomben der Pariser Oper, das sich in die junge Sopranistin Christine Daaé verliebt, ist bis heute faszinierend – düster, leidenschaftlich und voller Emotionen.

Vor allem live entfaltet das Musical seine volle Wirkung: Mit einem hochkarätigen Ensemble, begleitet vom VBW-Orchester in großer Besetzung, entsteht ein Theatererlebnis, das man wirklich spürt.

Der Kronleuchter: ein Moment für die Ewigkeit

Eines der absoluten Highlights bleibt natürlich der legendäre Kronleuchter, der nicht nur optisch beeindruckt, sondern im Raimund Theater für echtes Staunen sorgt. Dazu kommen zahlreiche Spezialeffekte, opulente Bilder und eine Inszenierung, die international bereits als „größer und besser als je zuvor“ gefeiert wurde.

Die größten Songs – live in Wien

Musical-Fans dürfen sich außerdem auf jene Melodien freuen, die längst Weltruhm genießen: Ob „Die Musik der Dunkelheit“, „Denk an mich“, „Das Phantom der Oper“ oder „Maskenball“ – hier reiht sich ein Gänsehautmoment an den nächsten. Und genau das macht den Abend so besonders: Man sitzt im Publikum – und plötzlich ist man mitten in einer Welt aus Leidenschaft, Sehnsucht und Drama.

Weltweit ein Phänomen – und in Wien ein Volltreffer

Dass DAS PHANTOM DER OPER zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten zählt, ist längst kein Geheimnis: Über 160 Millionen Besucher*innen in 58 Ländern, gespielt in 21 Sprachen, ausgezeichnet mit mehr als 70 Theaterpreisen – darunter Tony Awards und Olivier Awards.

Aufgrund des großen Erfolgs, wurde das Musical-Meisterwerk bereits um eine weitere Saison verlängert und ist nun noch bis Juni 2026 im Raimund Theater zu sehen. Ein echtes Highlight für jede/n Musical-Liebhaber*in!

Gewinnspiel: 2 x 2 Karten zu gewinnen!

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für DAS PHANTOM DER OPER am 25. Februar 2026 im Raimund Theater! 🎭✨