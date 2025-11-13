Basierend auf dem Romanklassiker „Le Fantôme de L’Opéra“ von Gaston Leroux erzählt DAS PHANTOM DER OPER die bekannte, spannende und geheimnisvolle Geschichte des Phantoms, das in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper lebt, und seiner großen Liebe zu der jungen Sängerin Christine Daaé. Die Originalproduktion zählt mit insgesamt mehr als 160 Millionen Besucher*innen in Produktionen in 58 Ländern, 205 Städten in 21 Sprachen und als Gewinner von über 70 der wichtigsten Theaterpreise zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

Legendärer Kronleuchter & weltbekannte Melodien

Die Inszenierung beeindruckt mit vielen atemberaubenden Spezialeffekten – darunter der legendäre Kronleuchter – der beliebten Geschichte und der romantischen Musik von Andrew Lloyd Webber. Freuen Sie sich auf alle weltbekannten Songs wie „Die Musik der Dunkelheit“, „Denk an mich“, „Das Phantom der Oper“, „Mehr will ich nicht von dir“ oder „Maskenball“ – selbstverständlich begleitet vom VBW-Orchester in großer Besetzung.

Packende Leidenschaft & unsterbliche Liebe

Das Publikum erwartet einen aufwändig inszenierten und in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Musical-Abend voll großer Emotionen, unsterblicher Liebe und packender Leidenschaft!

Gewinnen Sie Karten für das Musical-Highlight!

Das Wiener Bezirksblatt verlost 3 x 2 Karten für die Vorstellung am 11. Dezember um 19:30 Uhr im Raimund Theater!