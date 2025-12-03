Die quadratische, unisex-taugliche Sonnenbrille vereint zeitloses Design mit hohem Tragekomfort und 100 % UV-Schutz. Ob beim Spaziergang durch die verschneite Stadt, beim Skifahren in den Bergen oder beim entspannten Wintercafébesuch – mit dieser Brille werden modische Akzente gesetzt, selbst bei Minusgraden.

Tipps für strahlende Winteraugen

Damit Sie die funkelnde Winterwelt unbeschwert genießen können, empfiehlt Patrick Prem, Optiker von Pearle:

Viel Wasser oder Kräutertee halten die Augen feucht. Luftfeuchtigkeit steigern: Kleine Wasserschalen auf der Heizung oder ein Luftbefeuchter helfen gegen trockene Augen.

„Künstliche Tränen“ spenden schnell Feuchtigkeit, besonders bei Bildschirmarbeit oder in beheizten Räumen. UV-Schutz nicht vergessen: Polarisierende Sonnenbrillen schützen die Augen vor Schneereflexion und Blendung.

Österreichs führender Optiker bringt Style und Nachhaltigkeit zusammen

Die Sonnenbrillen werden von Pearle Österreich verlost, dem führenden Optiker mit über 130 Filialen. Hier trifft Fachkompetenz auf persönliche Beratung – vom kostenlosen Premium-Sehtest bis zur perfekten Anpassung jeder Sehhilfe. Pearle verbindet internationale Designerlabels mit exklusiven Eigenmarken wie DbyD, die modernes Design mit Umweltbewusstsein vereinen.

Mit etwas Glück gehört eine von drei DbyD Sonnenbrillen im Wert von je 70 € bald zu Ihrer Winterausstattung – für klare Sicht, modische Akzente und sonnige Tage trotz Kälte.