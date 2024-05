Startplätze für den DC Tower Run am 8. Juni gewinnen!

Am 8. Juni 2024 findet die Premiere eines Laufevents der ganz besonderen Art statt: der DC Tower Run. Dabei wird keine herkömmliche Laufstrecke bewältigt, sondern in Form eines Treppenlaufes werden 1.572 Stufen, verteilt auf 58 Stockwerke, erklommen.

Der Run wird in Zusammenarbeit mit der Towerrunning World Association (TWA) veranstaltet – mit dabei sind auch 38 TWA-Athlet:innen, darunter die Top 2 der Weltrangliste: Wai Ching Soh (Malaysien) und RyojiWatanabe (Japan). Doch nicht nur die Profis matchen sich beim DC Tower Run – jede:r kann dabei sein und die Challenge annehmen.

Vor dem Startschuss

Bevor der Startschuss fällt, findet am Vortag die Startnummernausgabe in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in der Lobby des DC Towers statt. Am Veranstaltungstag selbst besteht die Möglichkeit der Startnummernabholung bis zu 60 Minuten vor dem jeweils gebuchten Starblock. Die Einzelstarts der Breitensportler:innen finden im Zeitraum von 11 bis 16 Uhr statt. Ab 15:40 Uhr starten dann die nationalen wie internationalen Elite-Athlet:innen im Treppenlauf.

Highlights rund um den Tower Run

Nicht nur der erste DC Tower Run ist das Highlight dieses Tages: Am Eventtag wird den Zuschauer:innen im Startbereich sieben Stunden lang Live-Unterhaltung geboten. Dabei können die Fans ihre:n Lieblingsläufer:in über das Live Fan TV und einen LED Screen verfolgen und sie anfeuern. Insgesamt zehn Kameras im Stiegenhaus und Zielbereich setzen die Läufer:innen dafür perfekt in Szene. Neben den TWA-Athlet:innen und Breitensportler:innen werden auch Delegationen verschiedener Einsatzkräfte am Tower Run teilnehmen. Mit dabei sind Teams der Landespolizeidirektion Wien, der Berufsfeuerwehr Wien und der WEGA. Die Einsatzorganisationen gestalten auch Teile des Rahmenprogramms mit: Die Polizei-Sondereinheit WEGA präsentiert ein Ausstellungsstück eines Einsatzfahrzeuges und seilt sich aus dem 60. Stock entlang der Fassade des DC Towers ab. Die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg wird mit einem Löschfahrzeug vor Ort sein und dessen Features präsentieren.

Den gesamten Eventtag über sorgt DJ Erwin Gruber für die passende Musik und das Moderatorenteam Sophie Hochhausersowie Martin und Maxi Patak mit Interviews für die weitere Unterhaltung der Zuschauer:innen. Im Gastrobereich verpflegen hippe Foodtrucks die Besucherinnen und Besucher mit Speisen und Getränken, außerdem sind diverse Aussteller und eine Hüpfburg als Highlight für die jüngsten Zuseher:innen vor Ort.

Registrierungen sind noch unter www.dctowerrun.com möglich.