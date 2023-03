„Der Herr Karl“: Wir verlosen Karten für den Klassiker

Gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen bringt das Rabenhof Theater ausgewählte Gemeindebau-Erfolgsshows in die Bezirke.

Rabenhof-Publikumslieblinge wie Andreas Vitásek freuen sich, mit ihren Gemeindebau-Shows auch in den VHS-Veranstaltungszentren in Floridsdorf, Liesing und in der Kulturgarage in der Seestadt präsent sein zu können!

Andreas Vitásek präsentiert seinen umjubelten Nachkriegsklassiker DER HERR KARL von Carl Merz und Helmut Qualtinger am 17. März im Veranstaltungszentrum Floridsdorf und am 15. April im VHS-Veranstaltungszentrum Liesing. Die ultimative Horror-Show der österreichischen Grauslichkeiten!

Das breite, hochwertige Kulturangebot aus dem Rabenhof-Spektrum mit Schauspiel, Musiktheater-Aufführungen wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

Informationen und Karten unter www.rabenhof.at

Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für DER HERR KARL mit Andreas Vitásek am 17. März im Veranstaltungszentrum Floridsdorf und am 15. April im VHS-Veranstaltungszentrum Liesing!

E-Mail *

Teilnahmeschluss ist der 12.03.2023 bzw. 10.04.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.