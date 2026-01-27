Seit fast drei Jahrzehnten begeistert Hans Zimmers Oscar-prämierter Soundtrack zu „Der König der Löwen“ ein weltweites Publikum. Die Mischung aus kraftvollen afrikanischen Klangwelten und epischen Orchesterpassagen ist längst Filmgeschichte.

Kombiniert wird die Live-Show mit den unvergesslichen Hits von Sir Elton John:

„Circle of Life“

„Hakuna Matata“

„Can You Feel the Love Tonight“

Songs, die ganze Generationen geprägt haben – und nun im Konzertsaal für Gänsehaut sorgen.

Starke Stimmen und große Gefühle

Die Star-Solisten begeistern mit beeindruckender Bühnenpräsenz und emotionalem Ausdruck, während der Chor die bekannten Melodien mit warmem, harmonischem Klang trägt. Dazu liefert das Orchester kraftvolle Arrangements, die den Kultsongs eine neue Tiefe verleihen.

Passend dazu laufen kunstvolle Leinwand-Animationen, die das Publikum mitten in die Welt von Simba, Nala & Co. ziehen.

Konzerttermin & Tickets

Datum: Montag, 23.02.2026

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Wiener Stadthalle F

Tickets & Infos: www.cofo.at

Gewinnspiel

Für alle Musik- und Disneyfans gibt es ein besonderes Highlight: Wir verlosen 2 × 2 Eintrittskarten für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis!