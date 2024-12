Der Weihnachtsmarkt am Wiener Hauptbahnhof ist zurück!

Mitten in Wien wird es wieder weihnachtlich: Der Weihnachtsmarkt am Wiener Hauptbahnhof öffnet zum zweiten Mal seine Tore und lädt euch ein, die festliche Stimmung in vollen Zügen zu genießen. Bis 23. Dezember 2024 könnt ihr täglich von 14 bis 21 Uhr eine magische Winterzeit erleben.

Freut euch auf ein vielfältiges Angebot, das für Groß und Klein jede Menge zu bieten hat. Ob wärmender Punsch, kreative Hot-Cocktail-Variationen oder regionale Schmankerl – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Kinder können sich am fröhlich drehenden Karussell erfreuen, während Erwachsene die Atmosphäre bei einer Partie Eisstockschießen genießen. Die Bahn lässt sich bequem online reservieren und ist ein besonderes Highlight für Freunde und Kolleg:innen.

Riesenkrapfen und Spezialitäten

Doch das ist noch nicht alles: An den verschiedenen Ständen erwarten euch Produkte wie Honig und Bienenwachsartikel, steirische Spezialitäten wie Kürbiskernöl und Hot Schilcher, sowie verlockende Süßwaren – von handgemachter Schokolade bis zu Riesenkrapfen. Für Liebhaber herzhafter Speisen gibt es Langos, Wildwürste, Bratkartoffeln und frisch geröstete Maroni.

Glücksrad, Eisstockschießen und Afterwork-Oase

Damit nicht genug, sorgt der Weihnachtsmarkt auch wöchentlich für Abwechslung. Dienstags lockt ein Glücksrad mit Punsch-Gewinnen und anderen Überraschungen. Mittwochs wird es sportlich: Beim Eisstockturnier ab 17:30 Uhr können alle Mitspieler:innen um einen Pokal und tolle Preise kämpfen. Und donnerstags verwandelt sich der Vorplatz des Bahnhofs in eine Afterwork-Oase, untermalt von mitreißenden Beats eines DJs.

Lasst euch von der einzigartigen Stimmung verzaubern, entdeckt besondere Geschenkideen und genießt stressfreies Weihnachtsshopping direkt am Wiener Hauptbahnhof. Wir freuen uns auf euren Besuch!