Veranstalterin Sabine Jäger, bekannt durch die erfolgreichen Design Days und den Design District, hat mit dem Design Depot ein neues Messeformat geschaffen: „Hier steht das ‚Design to Go‘ im Mittelpunkt – also Dinge, die man gleich mitnehmen und sich daran erfreuen kann“, erklärt Jäger. Ob handgefertigter Schmuck, edle Tischkultur oder feine Delikatessen: Im Design Depot wird Gustieren ausdrücklich erwünscht.

Genuss, Gespräch & kreative Atmosphäre

Neben den liebevoll kuratierten Ausstellerständen locken eine zentrale Bar, Foodtrucks und eine Kids Area – so wird der Messebesuch zum Erlebnis für die ganze Familie. Die gemütliche Atmosphäre lädt dazu ein, die kreativen Eindrücke bei einem guten Kaffee oder Glas Wein Revue passieren zu lassen.

Fakten auf einen Blick

📅 Wann: 15. & 16. November 2025

🕙 Uhrzeit: jeweils 10 bis 19 Uhr

📍 Wo: Stage 3, Lilienthalgasse 6, 1030 Wien

🎟️ Eintritt: € 7 regulär / € 5 ermäßigt / Kinder & Jugendliche gratis

💻 Infos & Tickets: www.design-depot.at

Und jetzt das Beste: Wir verlosen 100 x 2 Eintrittskarten für das Design Depot 2025!

