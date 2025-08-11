Der WBB-Kinotipp des Tages: DIE FARBEN DER ZEIT

Eine unerwartete Erbschaft bringt vier entfernte Verwandte in einem verlassenen Landhaus in der Normandie zusammen, wo sie gemeinsam ihre mysteriöse Familiengeschichte entdecken. Im Jahr 1895 bricht ihre Vorfahrin Adèle im Alter von 21 Jahren nach Paris auf, um dort nach ihrer Mutter zu suchen. Sie erlebt eine Stadt im Aufbruch zur Moderne, den Vormarsch der Fotografie und die Anfänge der impressionistischen Malerei. Während ihre Nachfahren den Spuren dieser außergewöhnlichen Frau folgen, enthüllen sie nicht nur Adèles einzigartige Geschichte, sondern finden auch den Weg zu einer eigenen, gemeinsamen Zukunft.

DIE FARBEN DER ZEIT – Ab 14. August nur im Kino!

Wir verlosen 2 Eintrittstickets für alle Albertina Standorte* und 2 x 2 Kinogutscheine!

* gültig für alle 3 Standorte: Albertina Wien, Albertina Modern und Albertina Klosterneuburg