Im Laufe der Zeit wurde der Fluss reguliert – zum Schutz vor Hochwasser, aber auch, um Platz für Straßen und Bahnlinien zu schaffen. Was dabei entstand, sind beeindruckende Bauwerke: kunstvolle Brücken, elegante Uferbauten und Jugendstiljuwele, die bis heute Zeugnis von Wiener Ingenieurskunst und Ästhetik ablegen.

Erschienen im echomedia Buchverlag und erhältlich im Buchhandel.

Ein Herzensprojekt von Professor Helmut Klein

Für Professor Helmut Klein war die Wien immer mehr als ein Fluss – sie war Teil seines Lebens. Mit seiner Kamera hat er die Schönheit dieses oft unterschätzten Gewässers eingefangen. In seinem Bildband „Die Wien – Der unterschätzte Fluss“ dokumentiert er gemeinsam mit Autorin Andrea Buday die Geschichte, Entwicklung und Besonderheiten der Wien – mit beeindruckenden Fotografien und persönlichen Texten.

Ein Buch zum Staunen und Schenken

Der hochwertig gestaltete Band umfasst 176 Seiten voller eindrucksvoller Aufnahmen und Hintergrundinformationen. Er lädt dazu ein, die Wien mit neuen Augen zu sehen – ob bei einem Spaziergang entlang des Flusses oder gemütlich beim Durchblättern daheim.

