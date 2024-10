Jetzt die limitierte Jubiläums-Edition “DKT-Floridsdorf” gewinnen!

Die DKT-Floridsdorf Jubiläumsedition „120 Jahre Floridsdorf bei Wien“ ist ab sofort erhältlich. Streng limitiert auf 3.056 Stück, enthält das Spiel alle neun Floridsdorfer Bezirksteile sowie zahlreiche bekannte Straßen und markante Gebäude.

Ein einzigartiges Jubiläumsspiel für Floridsdorf

Floridsdorf feiert 120 Jahre als 21. Bezirk von Wien, und die Floridsdorfer Zeitung bringt aus diesem Anlass die exklusive Jubiläumsedition von DKT-Floridsdorf heraus. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Spieleverlag Piatnik und limitiert auf knapp 3.000 Exemplare entstand ein besonderes Sammlerstück. „Ein halbes Jahr haben Planung und Umsetzung gedauert, und ich glaube, das sieht man dem Spiel an. Es wird ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für alle Floridsdorfer,” so Hannes Neumayer, Herausgeber der DFZ.

Floridsdorfs Vielfalt am Spielbrett erleben

Das Spiel orientiert sich stark am klassischen DKT, das bereits seit Generationen gespielt wird, jedoch mit einer lokalen Note. Alle Floridsdorfer Bezirksteile – Floridsdorf, Donaufeld, Leopoldau, Strebersdorf, Stammersdorf, Jedlesee, Jedlersdorf, Bruckhaufen und die Schwarzlackenau – sind vertreten. Spieler können beispielsweise ein Grundstück in der Brünner Straße erwerben, ein Haus in der Prager Straße bauen oder sogar den FAC in ihren Besitz bringen. Ein Abstecher zum Schlingermarkt kann auch bedeuten, eine Runde aussetzen zu müssen.

Realität trifft Spielspaß: Lokale Straßen und Betriebe

Die im Spiel enthaltenen Straßen, Orte und Unternehmen wie Blumen Regina, die Sportunion Leopoldau, das Hallenbad Großfeldsiedlung oder Labors.at gibt es alle wirklich. Die Spieler, die es schaffen, die besten Adressen Floridsdorfs zu erwerben, erhöhen ihre Einnahmen und gewinnen das Spiel. Doch auch auf dem Schlingermarkt wartet eine Pause vom rasanten Geschäftstreiben. Neumayer: „Schlagen Sie schnell zu – es gibt nur 3.056 Stück!”

Wir verlosen 4 Mal das Spiel “DKT Floridsdorf”!