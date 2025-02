Forever Young: 80er-Festival auf der Donauinsel am 16. Mai

Am Freitag, den 16. Mai, verwandelt sich die Donauinsel in eine Zeitmaschine der besonderen Art. Unter dem Motto „Forever Young – Das 80er Open Air Festival“ wird die schrillste und wohl kultigste Dekade der Musikgeschichte gefeiert.

Ab 14 Uhr dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit freuen – mit den größten Hits, legendären Künstlern und echtem 80er-Jahre-Flair.

Ein Line-up, das Nostalgie pur verspricht

Das Festival bietet ein Staraufgebot, das jedes 80er-Herz höherschlagen lässt. Mit dabei ist Paul Young, der mit „Love Of The Common People“ die Charts eroberte. Auch Nik Kershaw bringt mit seinem Hit „Wouldn’t It Be Good“ echtes 80er-Feeling auf die Bühne. Taylor Dayne sorgt mit „Tell It to My Heart“ für Gänsehaut, während Starship mit „We Built This City“ eine Hymne dieser unvergesslichen Ära zum Besten gibt.

Doch das ist längst nicht alles: Die Spider Murphy Gang rockt mit „Skandal im Sperrbezirk“ die Bühne und bringt bayrischen Rock’n’Roll nach Wien. Level 42 präsentieren ihren Hit „Lessons in Love“, Gazebo begeistert mit „I Like Chopin“, und Cutting Crew rührt mit „(I Just) Died in Your Arms“ die Fans. Auch die Neue Deutsche Welle (NDW) darf nicht fehlen: Markus sorgt mit „Ich will Spaß“ für echte Partystimmung.

Ein Fest für alle Sinne – 80er-Vibes hautnah erleben

Neben der Musik bietet das „Forever Young“-Festival eine perfekte Gelegenheit, das Lebensgefühl der 80er zu spüren. Neonfarben, Karottenhosen und Schulterpolster sind nicht nur willkommen, sondern ausdrücklich erwünscht. Foodtrucks, Retro-Fotoboxen und 80er-Jahre-Deko sorgen für das passende Ambiente.

Jetzt Tickets sichern und das Kultjahrzehnt feiern

Ob langjähriger Fan oder Neuentdecker der 80er – dieses Festival ist für alle, die Lust auf eine musikalische Zeitreise haben. Also raus mit den Leggings, rauf mit den Schulterpolstern und ab auf die Donauinsel!

Tickets und weitere Infos gibt es unter: www.das80erfestival.at

Wir verlosen 5 x 2 Tickets!