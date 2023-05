Donauinsel Open Air: 3 Tage Party pur

Freitag, 26. Mai: It ́s my Life, die 90’er Party

powered by Radio Arabella, mit den Top Acts

Snap! “Rhythm Is a Dancer”

Dr. Alban “It ́s My Life”

East 17 “Stay Another Day”

Caught in the Act “Love Is Everywhere”

Whigfield, Masterboy & Beatrix Delgado, Corona, Atomic Kitten (Liz & Natasha), La Bouche, No Mercy und Magic Affair.

Moderiert wird hier von dem 90’er Moderator schlechthin, Viva Liebling Mola Adebisi und Radio Arabella Moderator Fabian Kotschwar.