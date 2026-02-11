Das Palais Ferstel bildet den prachtvollen Rahmen für eine rauschende Ballnacht. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein stilvolles Ambiente in den festlichen Sälen und dem stimmungsvollen Arkadenhof freuen. Mit einer Mischung aus klassischer Ballmusik, schwungvollen Rhythmen, DJ-Sounds und Disco-Stimmung ist für musikalische Vielfalt gesorgt.

Traditionell eröffnet wird der Abend durch die Debütantinnen und Debütanten der Tanzschule Dorner – ein glamouröser Auftakt, gefolgt von dem wohl schönsten Satz jedes Balls: „Alles Walzer!“

Musikprogramm von Walzer bis Latin – und viele Genussmomente

Ob Walzer, Cha-Cha-Cha, Foxtrott, Swing, Boogie oder Latin – auf dem Parkett ist für alle Tanzbegeisterten etwas dabei. Live-Musik im Festsaal und moderne DJ-Beats im Arkadenhof garantieren Abwechslung bis in die frühen Morgenstunden. Zwischendurch können Gäste an der Sektbar, der Cocktailbar oder im Café Central, das sich für eine Nacht in ein Ballrestaurant verwandelt, eine Pause einlegen.

Besonders bemerkenswert: Der Dorner Ball ist das letzte große Fest im Palais Ferstel, bevor dieses für eine längere Renovierungsphase schließt.

Balltradition mit Herz: „Tanzen ist pure Lebensfreude“

„Wir feiern heuer nicht nur unser 80-jähriges Bestehen, sondern auch die Verbindung von Tradition und moderner Ballkultur“, freut sich Inhaberin Karin Lemberger. Gemeinsam mit Mutter Monika und Tochter Babette führt sie die Tanzschule bereits in vierter Generation. „Der Charme unseres Balls entsteht durch die vielen leidenschaftlichen Tänzerinnen und Tänzer, die Jahr für Jahr mit so viel Freude dabei sind.“

Für die rundum fröhliche Stimmung sorgen sowohl die elegante Kulisse als auch das vielfältige Publikum, das quer durch alle Generationen reicht.

Dresscode: Abendroben, Frack & Co.

Der Dorner Ball bleibt seinem klassischen Erscheinungsbild treu: Damen tragen bodenlange Kleider oder Ballroben, Herren erscheinen im Smoking, Frack, Uniform oder eleganten Abendanzug mit Masche. Optisch bietet der Ball damit ein Fest für jedes Auge.

Tickets & Preise im Überblick

Eintritt mit Sitzplatz:

Großer Festsaal: € 98

Kleiner Festsaal, Portico, Foyer: € 88

Flanierkarten:

Erwachsene: € 58

Schüler/Lehrlinge/Studenten: € 42

Tickets sind im Dorner Ball 2026 Ticketshop sowie direkt in der Tanzschule Dorner (1040 Wien, Favoritenstraße 20) erhältlich. Kontakt: +43 664 313 30 22, tanz@tanzdorner.at

Tanzschule Dorner: Tanzfreude für alle Generationen

Nicht nur der Ball, auch das Kursangebot der Tanzschule Dorner erlebt regen Zuspruch. Ob Standard- und Lateintänze, Discofox, West Coast Swing, Line Dance oder Hip-Hop, Breakdance und Ballett für Kinder – die Vielfalt ist groß und am Puls der Zeit.

Ein engagiertes Team diplomierter Tanzmeisterinnen und Tanzmeister begleitet Tanzfreudige jeden Alters – von Kindern ab vier Jahren über Jugendliche bis zu Erwachsenen und Senioren. Ergänzend bietet die Tanzschule Blitzkurse, Perfektionsabende und Privatstunden – etwa für Hochzeitspaare.

Gewinnspiel: Zwei Tanzkurse für Kinder zu gewinnen!

Das Wiener Bezirksblatt verlost gemeinsam mit der Tanzschule Dorner:

1 Kinder-Ballettkurs (4–6 Jahre) im Wert von € 238

1 Urban-Dance-Kurs für 8–13-Jährige im Wert von € 224

Ein Gewinn für kleine Tanzfans – und vielleicht der Beginn einer großen Tanzleidenschaft.