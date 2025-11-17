Nahe der Wiener Stadtgrenze hat Zeitungsprofi Marco Fidanzia, er war mehr als 20 Jahre im echo medienhaus tätig und unter anderem für das Wiener Bezirksblatt verantwortlich, eine Duran-Filiale eröffnet.

Gratis Lieferung bei Bestellungen

Der moderne Sandwich-Laden in der Walzengasse 5 in Perchtoldsdorf, gleich daneben befindet sich ein großer Parkplatz, bietet das gesamte Duran-Sortiment.

„Von rund 38 Sorten sind immer mindestens 23 im Geschäft. Auf Vorbestellung können natürlich alle Sorten binnen eines Tages organisiert werden. Alles handgemacht.“

…verspricht Fidanzia. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit herrscht enorme Nachfrage nach Duran-Sandwiches. Deshalb gibt es bei Fidanzia auch Sonderaktionen für Betriebe. Ab einer Bestellung von 50 Brötchen ist die Lieferung gratis.

Zusätzliche News: In wenigen Tagen wird an diesem Standort auch eine eigene Brötchenproduktion aufgemacht und der Jungunternehmer schafft gleich Arbeitsplätze.

Duran-Sandwiches

Walzengasse 5, 2380 Perchtoldsdorf

Bestellungen: +43 664 752 07 980

duran.at

Gewinnspiel

Wir verlosen eine 20er-Box Duran-Brötchen!Abzuholen direkt vor Ort bei Duran-Sandwiches in Perchtoldsdorf!

Der Gewinner wird per Mail verständigt.