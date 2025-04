Dutch Divas: Ein magischer Musicalabend im Raimund Theater

Nach einer restlos ausverkauften und gefeierten Premiere kehren die Dutch Divas triumphal ins Raimund Theater zurück.

Die drei holländischen Musicalstars Ana Milva Gomes, Annemieke Van Dam und Wietske Van Tongeren laden am 28. April 2025 zu einem einzigartigen Konzertabend voller Emotionen, großer Stimmen und unvergesslicher Melodien ein.

Musicalstars mit beeindruckenden Karrieren

Die Besetzung dieses Galaabends liest sich wie das Who’s Who der Musicalwelt:

Ana Milva Gomes , bekannt aus Produktionen wie We Will Rock You, Rebecca, Cats, Bodyguard, Sister Act, Natürlich Blond und Mamma Mia!.

, bekannt aus Produktionen wie We Will Rock You, Rebecca, Cats, Bodyguard, Sister Act, Natürlich Blond und Mamma Mia!. Annemieke Van Dam , die das Publikum bereits in Dear Evan Hansen, Rebecca, Mary Poppins, Elisabeth und Evita verzauberte.

, die das Publikum bereits in Dear Evan Hansen, Rebecca, Mary Poppins, Elisabeth und Evita verzauberte. Wietske Van Tongeren, die mit Rollen in Mamma Mia!, Les Misérables, Cats, Sound of Music, Mozart!, Elisabeth und Rebecca beeindruckte.

Special Guests

Moritz Mausser | ©MarcoSommer

Nach vielen Spekulationen steht es nun fest – Moritz Mausser und Lukas Mayer werden zusammen mit Drew Sarich die Dutch Divas am 28. April 2025 im Raimund Theater begleiten. Somit holen sich die drei holländischen Musicalstars Ana Milva Gomes, Annemieke Van Dam und Wietske Van Tongeren die nächste Generation der Musicalgrößen zu sich auf die Bühne.

Der Shooting Star Moritz Mausser beeindruckt seit der Uraufführung von ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL in der Titelrolle und hat diese entscheidend mitentwickelt und geprägt. Sein Talent hat er jedoch auch schon bei der konzertanten Version des Erfolgsmusicals ELISABETH vor dem Schloss Schönbrunn in der Rolle des Erzherzog Rudolf unter Beweis gestellt. In derselben Produktion brilliert seit Herbst 2024 Lukas Mayer als der neue Tod – zuerst bei der umjubelten China-Tournee in Shanghai, Beijing und Guangzhou sowie derzeit in Frankfurt, München, Oberhausen und Berlin.

Ein musikalisches Feuerwerk mit prominenter Unterstützung

Das Publikum darf sich auf ein wahres Hit-Feuerwerk freuen. Die Dutch Divas präsentieren Songs aus den größten Musicals sowie weltbekannte Filmsongs und emotionale Klassiker. Besonders Fans der Musicals Rebecca, Elisabeth und Mozart! dürfen sich auf ihre legendären Paraderollen freuen.

Ein Abend mit persönlichen Einblicken

Neben den musikalischen Highlights verspricht der Abend auch ganz besondere persönliche Einblicke. Die drei charismatischen Holländerinnen erzählen aus ihrem Leben, teilen persönliche Geschichten und zeigen sich dem Publikum von ihrer privaten Seite.

Begleitet von einer einzigartigen Live-Band

Für den perfekten musikalischen Rahmen sorgt eine sechsköpfige Damen-Live-Band unter der Leitung von Herbert Pichler. Die Kombination aus kraftvollen Stimmen und exzellenter Live-Musik macht diesen Abend zu einem absoluten Muss für alle Musicalfans.

Mehr Informationen gibt es unter www.musicalstars.at

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die “DUTCH DIVAS” am 28. April 2025 im Raimund Theater!