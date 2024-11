Ran an den Käse mit “Easy Cheesy”

In dem ebenso amüsanten wie kurzweiligen Kinderspiel „Easy Cheesy“ von Piatnik dreht sich alles um Käse und eine kleine bissige Maus. Sie versteckt sich inmitten des schmackhaften Käselaibes und verteidigt ihren heiß geliebten Snack mit ihren Zähnen. Denn auch andere wollen sich ein Stückchen vom leckeren Käse schnappen. Doch Vorsicht: Wer seinen Finger auf der Suche danach in ein falsches Loch steckt, wird gnadenlos gebissen. Wer hat den Dreh raus und kann sich als Erster drei Stück Käse und damit den Sieg sichern?

Um starten zu können, braucht es nur ein paar wenige Handgriffe. Zuerst wird der Kiefer der kleinen Maus geöffnet, sodass sie kraftvoll zubeißen kann. Nun wird sie in einem beliebigen Loch des runden Käselaibes versteckt und dieses mit einem kleinen Plättchen abgedeckt. Ebenso die fünf anderen Löcher. Über die Maus wird der „Autsch-Ring“ gelegt. Und hier ist der Name Programm. Insgesamt gibt es vier verschiedene Plättchen, jedes erfordert eine andere Aktion: Von Käse abgeben über Käselaib an eine beliebige andere Person weitergeben bis zu Käse gewinnen.

Wer an der Reihe ist, steckt seinen Finger in eines der sechs Löcher im Käselaib. Mit etwas Glück steckt nun eine richtige Scheibe der gelben Köstlichkeit am Finger. Die darf man sich behalten und ein neues Plättchen aus dem allgemeinen Vorrat einlegen. Am Ende des eigenen Zugs wird der Käselaib kräftig gedreht und an den nächsten in der Runde weitergegeben. Aber wehe, man erwischt das Loch mit der Maus: Sie schnappt schnell zu und holt sich sogar ein Stück Käse zurück: Wer bereits eine Scheibe gesammelt hat, muss sie nun wieder abgeben. Reihum gehts weiter. So lange, bis eines der zwei bis vier Kinder drei Käseplättchen sammeln konnte. Ist doch Easy Cheesy, oder?

Easy Cheesy

Spieltyp: Actionspiel | Kinderspiel

Alter: ab 4 Jahren

Anzahl: 2-4 Personen

Spieldauer: ca. 10 Minuten

Preis: ca. 29,65 Euro

Wir verlosen 3 Mal das Spiel “Easy Cheesy”!