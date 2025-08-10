Klassiker neu inszeniert: „Ein Fall für Pater Brown“ begeistert in Döbling

In bester Tradition des beliebten Kriminaltheaters bringt UNSER THEATER am Kaasgraben auch 2025 wieder einen unterhaltsamen Bühnenhit auf die Wiener Krimibühne: Die Kriminalkomödie „Ein Fall für Pater Brown“ sorgt für Spannung, Witz und britischen Charme – und das in einer ganz besonderen Spielstätte.

Theater in sakralem Ambiente

Austragungsort der Erfolgsproduktion ist erneut der Festsaal direkt unter der malerischen Kaasgraben-Kirche in Wien-Döbling. Das stimmungsvolle Ambiente unterstreicht den britisch-klassischen Krimistil und verleiht der Aufführung eine besondere Atmosphäre.

Prominente Besetzung und vertraute Gesichter

In der Hauptrolle als Pater Brown ist erneut Jürgen Pfaffinger zu sehen, vielen bekannt als langjähriger Nachrichtensprecher bei Ö3 und aktueller Journale-Moderator bei Ö1. Pfaffinger bringt seine Erfahrung als Schauspieler mit Charisma und Tiefgang auf die Bühne – ein Publikumsliebling in dieser Rolle.

Regie von Goran David Ott

Die Inszenierung stammt aus der Hand von Goran David Ott, Adoptivsohn der legendären Elfriede Ott und Leiter ihrer Schauspielschule. Mit sicherem Gespür für Timing, Tempo und Humor führte er bereits bei den erfolgreichen Vorstellungen im Frühjahr Regie – zur großen Freude des gesamten Ensembles.

Ein Krimi mit britischem Flair

Die Handlung: Kaum auf der Isle of Man angekommen, wird Pater Brown mit einem versuchten Mord an seiner Haushälterin und einer Leiche im Pfarrhaus konfrontiert. Ein Geheimgang zum Strand liefert zusätzliche Spannung, während der findige Geistliche auf seine eigene, charmante Weise ermittelt. Die Kriminalkomödie, basierend auf den „Father Brown“-Geschichten von G.K. Chesterton, wurde von Florian Battermann und Jan Bodinus für die Bühne adaptiert und von Edith Weindlmayr-Mut speziell für UNSER THEATER bearbeitet.

Erfolgsserie mit neuen Terminen

Die ersten sechs Vorstellungen im Frühjahr und Frühsommer 2025 waren restlos ausverkauft. Nun geht das Erfolgsstück in die Verlängerung:

Samstag, 6. September 2025 – 18.00 Uhr

Sonntag, 7. September 2025 – 16.00 Uhr

Samstag, 4. Oktober 2025 – 17.00 Uhr

Sonntag, 5. Oktober 2025 – 16.00 Uhr (Dernière)

Besetzungswechsel aus freudigem Anlass

Die Rolle der Sophie Gladwell wird im Herbst von Jasmina Eder übernommen – ein kurzfristiger Wechsel, der auf freudige Nachrichten zurückgeht: Schauspielkollegin Kerstin Ablasser, die die Rolle in den ersten Spielmonaten spielte, erwartet im Oktober ihr erstes Kind.

Shuttle-Service und Karteninformationen

Für Besucher:innen steht ein Shuttle-Service von der Straßenbahnlinie 38 (Haltestelle „Paradisgasse“) zur Verfügung – eine Anmeldung bei der Kartenreservierung ist erforderlich.

Kartenpreise:

€ 30,- regulär

€ 27,- für Senior:innen, Schüler:innen und Student:innen

€ 25,- für das Stammpublikum

Reservierungen sind möglich unter 0664/121 81 67 oder per Mail an karten@unsertheater.at

Weitere Informationen unter: www.unsertheater.at

Kartenverlosung für Schnellentschlossene

Für alle Kurzentschlossenen verlost UNSER THEATER 2 x 2 Karten für die Vorstellung am 7. September sowie für die Dernière am 5. Oktober 2025.