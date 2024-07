Einen aufregenden Abend beim ImPulsTanz Festival gewinnen!

Noch bis 11. August bringt ImPulsTanz, Europas größtes Festival für Tanz und Performance, täglich Tanz aus der ganzen Welt die Bühnen Wiens und lädt zum selbst-Aktiv-werden bei den Workshops im Arsenal und auf der Tanzfläche der Festival Lounge im Burgtheater Vestibül.

Anzeige

Die Korea National Contemporary Dance Company erstmals zu Gast in Wien beim ImPulsTanz Festival

Unser Alltag ist oft wie ein Dschungel, in dem alle auf ihre Art ums Überleben kämpfen müssen. So nimmt es KIM Sungyong wahr, der seit vergangenem Jahr die Korea National Contemporary Dance Company in Seoul als Chefchoreograf leitet. KIM deutet den Dschungel als einen Ort der Kollisionen von Instinkt und Vitalität des Körpers. Sein neues Werk JUNGLE soll auf der Bühne vor Augen führen, wie Machen und Gemachtwerden, Verborgenes und Enthülltes, Entspannung und Anspannung parallel zueinander verlaufen können.

© HwangInmo