Eisenmangel: Aktion mit gratis Tests in Apotheken

Vor allem jüngere Frauen, ältere Menschen und Sportler leiden häufig unter Eisenmangel und zeigen Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel. Um Gewissheit zu haben und den Mangel gezielt behandeln zu können, bietet das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz mit seinen Apotheken von 10. bis 15. Juli 2023 eine Aktionswoche mit kostenlosen Tests an.

Eisen ist ein wichtiger Mineralstoff für den menschlichen Organismus. Als essenzielles Spurenelement wird es für viele Funktionen im Körper benötigt. Jedoch gilt Eisenmangelanämie als die häufigste Form von Mineralstoffmangel in Österreich und weltweit. Oftmals werden aufgrund dieser Symptome ernsthafte Krankheiten vermutet, obwohl meist ein simpler Eisenmangel der Auslöser ist. Um rasch und unkompliziert Gewissheit zu geben, wiederholen wir – nach der großen Nachfrage im letzten Herbst – unsere Aktionswoche und bieten gemeinsam mit unseren Partner-Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz kostenlose Tests an , erklärt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

Nicht immer steckt ein Mangel dahinter

Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass bei weitem nicht jeder, der bei sich einen Mangel vermutet und deshalb oftmals vorsorglich Eisenpräparate zu sich nimmt, auch wirklich betroffen ist. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis, denn sie bildet die Grundlage dafür, gezielt zu therapieren. Wir sind diesmal deshalb eine Kooperation mit dem Institut AllergoSan eingegangen, das diesen Zusammenhang mit wissenschaftlicher Mikrobiomforschung nachweisen konnte“ , erläutert Sander. Sollte ein Eisenmangel vorliegen, können in solchen Fällen Probiotika helfen, die zelluläre Verfügbarkeit von Vitaminen und Mineralstoffen, speziell von Zink, Eisen und Vitamin B12, zu verbessern.

Aktionswoche mit Themenschwerpunkt

Bei der Aktionswoche vom 10.-15. Juli können sich Interessierte in 22 Apotheken in ganz Wien und Umgebung kostenlos den sogenannten Ferritin-Wert bestimmen lassen. Wird tatsächlich ein zu geringer Wert festgestellt“, so Apotheker Andreas Berger, „empfehlen wir, die Ursachen ärztlich abklären zu lassen. Therapiert werden kann ein leichterer Eisenmangel durch bewusste Ernährung oder durch die Einnahme von Eisenpräparaten.

Die Partner-Apotheken

Die Eisen-Testwoche mit Beratungsschwerpunkt und kostenlosen Tests findet in diesen Apotheken statt:

Alte Leopoldsapotheke, Plankengasse 6, 1010 Wien

Aeskulap-Apotheke, Kardinal-Nagl-Platz 1, 1030 Wien

Apotheke zur Kettenbrücke, Kettenbrückengasse 23, 1050 Wien

Apotheke am Spittelberg, Stiftgasse 23, 1070 Wien

Josefinen Apotheke, Sechsschimmelgasse 17, 1090 Wien

Wienerberg Apotheke, Tesarekplatz 1, 1100 Wien

Apotheke am Liesingbach, Himberger Str. 35, 1100 Wien

Kurapotheke Oberlaa, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

Apotheke zum lachenden Pinguin, Hohenbergstraße 11, 1120 Wien

Apotheke am Lainzer Platz, Lainzer Str. 139, 1130 Wien

Ameis Apotheke, Linzer Straße 140, 1140 Wien

Adler Apotheke, Kirchstettnergasse 36, 1160 Wien

Bach Apotheke, Steinbruchstraße 6, 1160 Wien

Apotheke Neuwaldegg, Neuwaldegger Straße 2, 1170 Wien

St. Martin Apotheke, Jörgerstraße 24, EKZ, 1170 Wien

Gersthofer Apotheke, Gersthofer Straße 61, 1180 Wien

Apotheke zur guten Hoffnung, Rathstraße 16, 1190 Wien

Billroth-Apotheke, Billrothstraße 39, 1190 Wien

Citygate Apotheke, Wagramer Straße 195/47, 1210 Wien

Apotheke im Andromeda Tower, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien

Apotheke Mistelbach, Hauptplatz 36, 2130 Mistelbach

Mehr Informationen auch unter gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at