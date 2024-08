Erlebe Deine Hauptstadt: Exklusive Erlebnisse und Top-Angebote in Wien

„In den Sommermonaten versprüht Wien einen besonderen Esprit und lockt mit zahlreichen Veranstaltungshighlights – von Film Festival am Rathausplatz über Kultursommer Wien bis Theater im Park oder dem bunten gastronomischen Treiben am Donaukanal sowie den Stammersdorfer Weintagen. Wenn die Uhren in der Metropole etwas langsamer ticken und die Tage länger sind, ist der optimale Moment, die Schönheit der Stadt zu entdecken und einen Abstecher in Weinberge zu machen. Die Sommer-Edition von ‚Erleben Deine Hauptstadt.Wien‘ ist eine Einladung an alle Menschen in Österreich, entspannte Urlaubstage in Wien zu verbringen und das sommerliche Treiben zu genießen.“