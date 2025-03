Erlebniswelt Kahlenberg: Ab 7. März wieder geöffnet!

Wien’s höchstes Vergnügen, die Erlebniswelt Kahlenberg ist endlich aus der Winterpause zurück!

Am 7. März geht es bei herrlichem Frühlings-Kaiserwetter wieder los. Im Waldseilpark, dem Bogensportpark, den E-Mountainbike-Strecken und in unserer urigen Josefinenhütte ist für Groß & Klein was dabei. Erlebe Abenteuer in der wunderschönen Natur des Kahlenbergs über den Dächern Wiens. Das perfekte Frühlings-Ausflugsziel mit Freunden und der Familie.

Wir verlosen 2 Familien-Tickets für den Waldseilpark (2 Erwachsene + 2 Kinder)!