Tickets für die Erste Bank Open gewinnen!

Die Erste Bank Open bieten seit 1974 Weltklassetennis in der Wiener Stadthalle.

Vier Asse aus den Top-Ten sowie zehn Stars aus dem Kreis der 20 besten Spieler der Welt! Die Fans können sich vom 19. bis 27. Oktober bei den mit 2.626.045 Euro dotierten Erste Bank Open einmal mehr auf ein Tennis-Spektakel freuen.

Die vorläufige Nennliste der Erste Bank Open wird vom deutschen Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev vor Daniil Medvedev (ATP-Rang 5), dem USAmerikaner Taylor Fritz (7) und dem Bulgaren Grigor Dimitrov (10) angeführt. Zverev hat sich 2021 wie auch Medvedev 2022 bereits in die Siegerliste des Wiener Turniers eingetragen. In der laufenden Saison holte sich der gebürtige Hamburger beim Masters-1000-Turnier in Rom seinen ATP-Titel, zudem erreichte er bei den French Open in Paris sowie in Hamburg jeweils das Finale. Seine Vorliebe für Wien brachte Zverev bei der Siegerehrung vor drei Jahren zum Ausdruck: „Es war eine der schönsten Wochen des Jahres für mich. Ich werde hierher zurückkommen, so oft es geht!“

Wir verlosen 2 x 2 Karten für Mittwoch, den 23. Oktober!