Erste Bank Open: Mit Lieferando zum perfekten Match-Erlebnis

Es ist es wieder soweit – die Erste Bank Open verwandelt die Wiener Stadthalle in eine große Tennis-Bühne. Bereits seit 1974 ist das Tennis-Highlight im heimischen Sportkalender nicht mehr wegzudenken.

Die Augen der Tennisfans aus aller Welt sind auf Wien gerichtet, während acht Spieler aus den Top-20 der Tennis-Weltrangliste ab der ersten Runde Hammerpartien versprechen. Aber: Nicht nur in der Wiener Stadthalle steigt die Spannung, sondern auch zu Hause vor dem TV.

Was bei einem gelungenen Match-Abend in den eigenen vier Wänden nicht fehlen darf? Genau, das richtige Essen. Als Sponsor hat Lieferando während der Spieltage alle Hände voll zu tun. Nicht nur Fans wollen, während sie Top-Player wie Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov am Screen verfolgen, mit Speisen unzähliger Restaurantpartner versorgt werden – auch in der Wiener Stadthalle selbst genießen Tennisfans wieder In-Seat Delivery. Jahr für Jahr platzt die Wiener Stadthalle aus allen Nähten und Zuschauerrekorde werden gebrochen. Emotionen pur sind da garantiert!

Sie möchten dabei sein?

Mit Lieferando haben Sie jetzt die Möglichkeit, bei der spannenden Turnierwoche live vor Ort zu sein. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie zwei Tickets für den Freitag, 25. Oktober 2024 inklusive jeweils 30€ Essensgutscheine für Sie und Ihre Begleitung, um die In-Seat Delivery richtig auszukosten. Wir drücken Ihnen die Daumen!