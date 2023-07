Es lebe die Lebenslust

Vom 18. bis 21. Oktober 2023 verwandelt Wiens einzigartiger Club die Messe Wien, bereits zum elften Mal, in DAS Einkaufs- und Unterhaltungsparadies für Junge und Junggebliebene!

Ausstellende Unternehmen mit klingenden Namen

Namhafte Aussteller zeigen die neuesten Produkte und bewährte Services, die das Leben erleichtern und bereichern. Dabei stehen individuelle Beratung, maßgeschneiderte Messeangebote und der persönliche Austausch im Vordergrund.

Ein Feuerwerk an Infotainment

Mitmachaktionen, Vorträge, Quiz, Gewinnspiele, tägliche Modenschauen und ein fast 100-teiliges Programm auf drei Bühnen rundet die Ausstellung ab.

Stars, Glamour und Promis auf der Showbühne

Moderator Dorian Steidl erwartet (Publikums)lieblinge zum Gespräch: Gloria-Theaterschauspieler Andreas Steppan, Christoph Fälbl samt Direktor Gerald Pichowetz, Kräuterfee Petra Regner-Haindl, Bürgermeisterlegende Dr. Michael Häupl uvm.

Stars wie Die Jungen Zillertaler, Dennis Jale und Starmaniac Niddl, Jazz Gitti, Österreichs Rockprofessor Reinhold Bilgeri sowie die musikalischen Gäste bei Tom Schwarzmann und seiner Livesendung Radio 4/4 des ORF Niederösterreich, bringen die Showbühne zum Beben.

Mens sana in corpore sano

Auch für den gesunden Geist in einem gesunden Körper bietet die Lebenslust ein kostenfreies Programm: So beantworten Experten auf der Wissensbühne brennende Fragen. Auf dem Dance Floor swingen Tanzclubs und Profis von früh bis spät und laden alle Messegäste herzlich ein, mitzutanzen.

„Alles Lebenslust“

Mittwoch, 18. bis Samstag, 21. Oktober 2023

täglich von 9-17 Uhr

Messe Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien

U2 Station Messe-Prater

Ermäßigte Tageskarte für WBB-Leserinnen und Leser, statt 9 Euro an der Messekassa:

€ 5 im Vorverkauf mit Promocode „WBB“ ab Verkaufsstart auf www.lebenslust-messe.at/tickets

€ 5 an der Messekassa mit ausgeschnittenem Ermäßigungsgutschein aus dem WBB