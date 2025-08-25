Auf diese Entwicklung reagiert Tchibo mit dem weltweit kompaktesten Kaffeevollautomat. Der Esperto mini misst nur 16 Zentimeter Breite und macht hochwertigen Vollautomaten-Kaffee auch in der kleinsten Küche möglich. Er bietet die volle Funktionspalette eines großen Vollautomaten und ist ab sofort für 289 Euro online unter tchibo.at und in allen Tchibo Filialen erhältlich.

Kompromisslose Technik im Miniformat

Der Vollautomat überzeugt technisch auf ganzer Linie: Das hochwertige Kegelmahlwerk aus Edelstahl mahlt die ganzen Bohnen vor jeder Tasse frisch. Er bereitet Espresso, Caffè Crema und XL Caffè Crema zu. Das Touchdisplay ist einfach zu bedienen und der höhenverstellbare Kaffeeauslauf passt sich verschiedenen Tassengrößen an – von der kleinen Espressotasse bis zum großen Kaffeebecher.

Durchdachte Details für maximalen Komfort

Besonders nutzerfreundlich zeigt sich das Gerät bei der Reinigung: Die Brühgruppe lässt sich komplett entnehmen und unter fließendem Wasser säubern. Das vereinfacht die regelmäßige Reinigung erheblich und verlängert die Lebensdauer des Automaten. Die individuell einstellbare Abschaltautomatik sorgt zusätzlich für Energieeffizienz.

HELPING BEAN App – die digitale Servicewelt

Und: Jede Maschine hat jetzt neu einen produktspezifischen QR-Code für Service und Hilfe, der direkt zur digitalen Servicewelt führt.

Die Fakten im Überblick Zubereitung von Espresso, Caffè Crema und XL Caffè Crema

Platzsparendes Design: 16 cm breit

Einfache Touchdisplay-Bedienung

Programmierbare Getränkemenge (25 bis 250 ml)

Hochwertiges Edelstahl-Kegelmahlwerk

Stufenlose Mahlgradeinstellung

Einsehbarer Wassertank (1,1 Liter)

Einsehbarer Kaffeebohnenbehälter (130 g)

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf mit Tassenbeleuchtung

Individuelle Abschaltautomatik (2, 10, 20, 30 oder 120 Minuten)

Entnehmbare Brüheinheit für leichte Reinigung

Farben: Schwarz, Grau

Preis: 289 Euro

Verfügbarkeit: Ab sofort im Onlineshop unter tchibo.at sowie in allen Tchibo Filialen erhältlich.