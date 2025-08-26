Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine bedeutende Plattform für moderne und zeitgenössische Kunst freuen, die zum Schauen, Staunen und Sammeln einlädt.

Große Namen und junge Talente

Renommierte Galeristinnen und Galeristen geben Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der zeitgenössischen Kunstszene. Gezeigt werden begehrte Werke weltweit anerkannter Künstlerinnen und Künstler – darunter Herbert Brandl, Helmut Ditsch, Alex Katz, Hermann Nitsch, Hubert Scheibl, Billi Thanner, Andy Warhol und Erwin Wurm. Ergänzt wird das Programm durch spannende Arbeiten vielversprechender Nachwuchstalente, die bereits im Fokus internationaler Sammler stehen.

Kunst im prachtvollen Ambiente

Die Aula der Wissenschaften ist nicht nur architektonisch ein wahres Juwel, sondern bietet auch den idealen Rahmen für die Messe. Nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt, lädt die Location dazu ein, mitten im Herzen Wiens Kunst auf höchstem Niveau zu erleben.

Alle Infos auf einen Blick

FAIR FOR ART Vienna – Kunstmesse Wien

📍 Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27 A, 1010 Wien

📅 27. September bis 5. Oktober 2025

🕚 täglich 11–19 Uhr (am 5.10. bis 18 Uhr)

ℹ️ Mehr Infos: www.fairforart-vienna.at

Gewinnen Sie Karten!

Wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten für die FAIR FOR ART Vienna. Einfach mitmachen und mit etwas Glück gratis in die Welt der Kunst eintauchen!