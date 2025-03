FAME – Das Kult-Musical erobert Wien mit Starbesetzung

FAME, das spektakuläre Musical, das weltweit von Publikum wie kein anderes geliebt wird, kommt nach Wien – mit einer außergewöhnlichen Besetzung direkt aus London!

Talent und Leidenschaft auf der Bühne

Eine Gruppe hochbegabter Schauspieler, Tänzer, Sänger und Musiker wird uns mit ihrem Talent und ihrer Energie begeistern – genau auf dem Niveau, das Musicals in unserem Land verdienen.

Die legendäre Geschichte eines Traums

Das Musical basiert auf dem legendären Film von 1980, der die Popkultur jener Zeit prägte. FAME erzählt die Geschichten, Ambitionen, Lieben und Träume der Schüler der High School of Performing Arts in New York, die darum kämpfen, sich in der anspruchsvollen Welt der Unterhaltungsbranche zu behaupten.

Ein preisgekröntes Musical mit Kultstatus

David De Silvas legendäre Show wurde bereits in mehr als 50 Ländern mit großem Erfolg aufgeführt und war in England für drei Laurence Olivier Awards nominiert. Sie basiert auf dem Kultfilm von 1980, der zwei Oscars gewann und 30 Jahre später als Serie und Film-Remake zurückkehrte – und FAME erneut ins Herz einer jüngeren Generation brachte.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für “FAME – THE MUSICAL” am 24. April 2025 in der Wiener Stadthalle!