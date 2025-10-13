Ankommen, abschalten, wohlfühlen – Bio-Bauernhof im Grünen

Der Bio-Bauernhof Vorderkasbichl liegt in ruhiger Lage, nur wenige Minuten südlich von Saalfelden, umgeben von Wiesen und mit freiem Blick auf die Berge. Für den Urlaub stehen gemütliche Ferienwohnungen bereit, die mit allem ausgestattet sind, was man für erholsame Tage braucht: eine komplett eingerichtete Küche, Wohn- und Schlafbereiche, Balkon sowie kostenloses WLAN.

Erlebnisreicher Bauernhof für Groß und Klein

Am Hof selbst gibt es viel zu erleben – eine große Liegewiese, Grillplatz, Spielplatz, Tischtennis und Trampolin sorgen für Abwechslung.

Tierische Begegnungen und Mitmach-Erlebnisse

Kinder freuen sich besonders über die Tiere: Kühe, Kälber, Ziege Loisi und Pony Lisa dürfen gestreichelt und begleitet werden. Wer mag, kann bei Stall- oder Heuarbeiten mithelfen und das Hofleben kennenlernen.

Sommer- und Wintergenuss in der Region

Im Sommer bringt die Saalfelden Leogang Card viele Vorteile, im Winter locken Skigebiete, Langlaufloipen und Winterwanderwege in der Nähe.

Mehr Infos zu Urlaub am Bauernhof SalzburgerLand finden Sie unter: www.urlaubambauernhof.at/de/hofarten/biohof

Weitere Infos zum Bio-Bauernhof Vorderkasbichl gibt es hier: www.urlaubambauernhof.at/schmiderer

Der Gutschein ist von 01.11.2025 bis 30.11.2026 gültig (ausgenommen Weihnachten und Silvester). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.