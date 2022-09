Halloween im Familypark erleben!

Der Familypark der Familypark GmbH in St. Margarethen im Burgenland ist Österreichs größter Freizeitpark. Auf einem Areal von mehr als 145.000 m² bietet der Park Attraktionen in vier unterschiedlichen Themenwelten: Erlebnisburg, Bauernhof, Märchenwald und Abenteuerinsel. Außerdem verfügt der Freizeitpark über 17 verschiedene Gastronomie-Bereiche. Während der Saison werden ca. 250 Mitarbeiter in den Bereichen Fahrattraktionen, Gastronomie, Gärtnerei, Technik und Verwaltung beschäftigt.

Halloween im Familypark

…findet heuer an 12 Tagen von 21. Oktober bis 1. November, täglich ab 11 Uhr statt und ist somit das längste Halloweenfest, das jemals im Park stattgefunden hat!

Das größte Halloweenspektakel Österreichs sorgt jedes Jahr mit einem wechselnden Motto für schaurig-schöne Momente, die Groß und Klein gleichermaßen begeistern. Heuer versprechen die mystischen Voodoo Nächte buntes Treiben im Park. Euch erwarten aufwendige Parkdekorationen soweit das Auge reicht, atemberaubende Lichteffekte bei den Attraktionen und ein buntes Showprogramm. Von Artisten bis zu mystischen Wesen, die ihr Unwesen treiben, ist alles dabei.

