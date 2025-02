Faschingszeit: Tolle Spiele entdecken & gewinnen!

Die fünfte Jahreszeit ist da! Der Fasching bringt jede Menge bunte Kostüme, ausgelassene Stimmung und fröhliche Feiern mit sich. Doch was wäre eine gute Party ohne lustige Spiele? Egal, ob für die ganze Familie, den Kindergeburtstag oder die nächste Faschingsfeier – wir haben die besten Spiele für Groß & Klein zusammengestellt, die für jede Menge Lacher und Unterhaltung sorgen.

Das Beste daran: Ihr könnt diese tollen Spiele direkt bei uns gewinnen!

Activity Junior Pocket

Neues vom Partyspiel-Klassiker Activity: Die Junior-Version für jede Tasche

Bei der neuesten Activity-Variante des Wiener Spieleverlags Piatnik sind die Jüngsten gefragt. Die Junior-Variante des Partyspiel-Klassikers (mehr als 12 Millionen verkaufte Exemplare seit 35 Jahren) gibt es jetzt auch für unterwegs!

Mehr erfahren! Das wesentliche Grundprinzip des allseits beliebten Partyklassikers „Activity“ bleibt auch in dieser Edition unverändert: Begriffe so zu umschreiben, zu zeichnen oder pantomimisch darzustellen, dass sie von anderen erraten werden. Da ist jede Menge Kreativität gefragt. Der Würfel gibt vor, welcher Begriff darzustellen ist. Welches Team wird am Ende die meisten Karten gesammelt haben? Die Junior Pocket-Variante ist eigenständig oder als Erweiterung bzw. Integration ins Original-Activity (oder für die Kompakt -, Travel – und Pocket-Varianten) spielbar. Nun können Jung und Alt perfekt zusammen spielen – jeweils mit altersgerechten Aufgaben. Activity Junior Pocket

Spieltyp: Pocketspiel

Alter: ab 8 Jahren

Anzahl: 3-12 Personen

Spieldauer: ca. 45 Minuten

Preis: ca. 9,95 Euro

Party-Spaß mit Törööö!

Schmidt Spiele präsentiert Benjamin Blümchens lustige Partyspiele für den nächsten Kindergeburtstag

Konfetti, Luftschlangen und Kuchen liegen parat – nun fehlt nur noch das richtige Entertainment-Programm: „Benjamin Blümchen: Party-Spaß mit Törööö!“ von Schmidt Spiele bringt alles mit, was es für einen Kindergeburtstag oder auch eine ausgelassene Faschingsfeier braucht. Die 21 Spielideen des neuen Sets reichen von konzentriert ruhig bis spaßig wild, sind überall und mit geringem Aufwand umsetzbar und sorgen für ausgelassenen Spaß – in den eigenen vier Wänden oder im Freien. Mit dem Party-Paket kann die nächste Geburtstagsfeier individuell und nach Belieben gestaltet werden und wird garantiert alles andere als langweilig.

Mehr erfahren! Die Produktneuheit „Benjamin Blümchen: Party Spaß mit Törööö!“ kann für Kindergeburtstage oder andere Veranstaltungen mit Teilnehmenden ab einem Alter von vier Jahren verwendet werden. Ob als kreative Beschäftigung für sich allein, zu zweit oder gemeinsam mit mehreren Partygästen, die starken Spiele und abwechslungsreichen Inhalte des Sets lassen sich an verschiedene Gruppengrößen und Schwierigkeitslevel anpassen. Je mehr Kinder mitspielen, desto aufregender werden zum Beispiel die kniffligen Rateaufgaben oder die große Schatzsuche. Zum Aufwärmen können in der Gruppe anfangs die vier Einführungsspiele, darunter ein Gleichgewichtswettbewerb, Benjamin Blümchen Versteckspiel, einen Zoo mit Stickern füllen und Tiere erraten, gespielt werden. Dabei gilt natürlich: Alles kann, nichts muss. Die Reihenfolge der Spiele ist frei wählbar. Durch aufschlussreiche Hinweise in der Anleitung können Eltern und Kinder auf einen Blick erkennen, ob einfache Utensilien aus dem Haushalt benötigt werden oder welche Spieleideen für besonders viel Bewegung sorgen, darunter die Spiele Tohuwabohu im Zoo, Zuckerstückchenlauf, Elefanten-Wettlauf und vieles mehr. Das vielseitige Partyset bietet neben Geburtstagsklassikern wie Stopptanz, Wer bin ich?, Topfschlagen und Stuhltanzen jede Menge kunterbuntes Material rund um den beliebten, sprechenden Elefanten Benjamin Blümchen und seine vielen Freud:innen aus Neustadt. Es verspricht elefantenstarke Feiern und einfallsreiche Unterhaltung für Groß und Klein. Party-Spaß mit Törööö!

Typ: Spielesammlung

Marke: Schmidt Spiele®

Alter: ab 4 Jahren

Preis: 30,49€ Euro (UVP)

FUNKLOCH

Nicht ganz störungsfrei … Partyspaß mit Wortfetzen und schnellen Kombinationen von Piatnik

Wer freut sich schon über Funklöcher? Wahrscheinlich alle, die das originelle Wortratespiel „Funkloch“ des Wiener Spieleverlags Piatnik kennenlernen. Und es dabei schaffen trotz Problemen mit dem Empfangsnetz und unvollständigen Satzfetzen, sowohl die eigenen Begriffe möglichst verständlich zu übermitteln als auch die unvollständigen Erklärungen der Mitspielenden richtig zu kombinieren. Der leicht zugängliche Spielablauf sorgt für einen schnellen Einstieg und viele Emotionen, wenn Funklöcher die Kommunikation erschweren.

Mehr erfahren! Nervige Funklöcher kennen wir alle. Sie fordern bei diesem Familien- und Partyspiel ganz schön heraus und sorgen für eine nicht ganz störungsfreie Kommunikation. Im „Funkloch“ warten Begriffe wie „Schokolade“ oder „Klavier“ darauf, erraten zu werden. Was allerdings gar nicht so einfach ist, denn die in 18 Wortfelder eingeteilten Beschreibungen auf den Begriffskarten werden mit mindestens acht Funklöchern abgedeckt. Deren Verteilung hinter einem Sichtschirm klug auszuwählen ist wichtig, um bei der anschließenden Rate-Phase zu punkten. Denn nun lesen alle der Reihe nach die Erklärungen zu ihrem Begriff vor – mit den noch sichtbaren Wörtern. Jetzt ist gute Kombinationsgabe gefragt, weil die unvollständigen Erklärungen einigen Interpretationsspielraum zulassen. Niemand sollte sich dabei in der Warteschleife ausruhen, denn Punkte gibt es nur für die vorlesende und die erratende Person. Alle Spielenden dürfen gleichzeitig ihren Lösungsvorschlag ausrufen, haben aber nur jeweils zwei Rateversuche. Wer es den Anderen bei der Verteilung der Funk-löcher besonders schwer machen wollte, fällt vielleicht selbst auf die Nase und geht am Ende leer aus. Ein „Push your luck“-Element sorgt für noch mehr Spannung: Mit der freiwilligen Teilnahme an der Bonusrunde lassen sich weitere Punkte gewinnen. Aber Vorsicht: Durch die zusätzlich maximal drei weiteren Funklöcher erhöht sich natürlich auch die Gefahr, dass Begriffe gar nicht erraten werden und deshalb eine Nullrunde angesagt ist. Mit „Funkloch“ hat Autor Thomas Odenhoven ein findiges Wortratespiel konzipiert, das sich perfekt auch für größere Runden bis 6 Personen eignet. Nach rund 30 Minuten Spielzeit zeigt sich, wer die wenigsten Probleme mit dem Empfangsnetz hat und auch bei unvollständigen Erklärungen nicht zu lange auf der Leitung steht. Funkloch

Spieltyp: Partyspiel

Autor: Thomas Odenhoven

Alter: ab 12 Jahren

Anzahl: 3-6 Personen

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Preis: ca. 27,95 Euro

Hitster Guilty Pleasures

Mit dem neuesten Mitglied der Hitster-Familie „Guilty Pleasures“ wird der Partyspielabend garantiert ein Hit. Auf der Playlist stehen über 300 der gewagtesten Hits der vergangenen Jahrzehnte. Und Hand aufs Herz, wer kann bei „Rivers of Babylon“ oder „Have you ever been mellow“ schon die Füße still halten? Das Besondere an diesem Spiel ist, dass man nicht nur die Liedtitel und Interpreten vorliest, sondern die Songs auch tatsächlich hört. Und zwar über die kostenlose, im Spiel enthaltene App, die die gescannten Karten via Spotify abspielt.

Mehr erfahren! Um zu gewinnen, muss man allerdings kein Musikexperte sein. Auch das Motto „Gut geraten ist halb gewonnen“ kann zum Sieg führen. Die Spielregeln sind einfach: Es gilt die Songs in die richtige Reihenfolge ihrer Erscheinung zu bringen. Drei verschiedene Schwierigkeitsstufen sorgen für lang anhaltenden Spielspaß. Hitster Guilty Pleasures

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Spielerzahl: 2-10

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 24,99 Euro

Bei einer Runde bleibt es nie: „One Round?“

ist die kooperative Partyspielneuheit von Schmidt Spiele®

Was verbindet die Begriffe „Arbeit“ und „Frucht“ miteinander? Vielleicht das Wort „Bauer“. Oder doch lieber „Ernte“? Und wo ist dann „Obst“ einzuordnen? In dem kooperativen Partyspiel „One Round?“ wird man als Team Karte für Karte vor eine immer neue, spaßige Herausforderung gestellt: Ein Tipp. Drei Leben. Und die Zeit ist begrenzt. Nur wer hier schnell überlegt, kreativ assoziiert und richtig tippt, kann die Lücken im Wortkreis schließen und das Spiel gemeinsam für sich entscheiden.

Mehr erfahren! Der neue Assoziationsspaß „One Round?” ist leicht erklärt und schnell verstanden. Gespielt wird mit 100 durchnummerierten und individuell beschreibbaren Karten. Zu Beginn werden drei Startkarten mit den Nummern 33, 66 und 100 bzw. 0 kreisförmig ausgelegt und jeweils mit einem frei gewählten Startwort beschriftet. Von den übrigen Karten werden zwölf als verdeckter Stapel in die Tischmitte gelegt. Diese gilt es, im Lauf des Spiels an der richtigen Stelle im Kreis einzuordnen. Die Person, die am Zug ist, sieht sich die Zahl der obersten Karte an und überlegt sich schnell einen Begriff, der auf ihre Position zwischen den ausliegenden Karten hinweist. Dabei sind eine rasche Auffassungsgabe und Kreativität gefragt – denn man hat nur wenig Zeit, bevor die Mitspielenden sich anhand des Tipps auf eine Lücke im Wortkreis einigen müssen. Je mehr Karten abliegen, desto enger werden die Abstände zwischen den Zahlen und umso schwieriger fällt die richtige Einordnung. Wenn das Team die letzte Karte richtig platziert und dabei noch nicht alle Lebensmarker eingebüßt hat, gewinnt es das Spiel. Die abwechslungsreiche Partyspielneuheit von Schmidt Spiele® kann von zwei bis zwölf Personen ab acht Jahren gespielt werden. Eine Team-Variante, bei der die Spielenden in gegnerischen Gruppen gegeneinander antreten, sowie das enthaltene Challenge-Heft mit 28 kurzweiligen Herausforderungen und Begriffskategorien sorgen für zusätzlichen Spielspaß. One Round

Typ: Kooperatives Partyspiel

Marke: Schmidt Spiele®

Anzahl Spielende: 2-12

Alter: ab 8 Jahren

Zeit: ca. 15 Minuten

Preis: 14,99 Euro (UVP)

Party & Co Shock You

Seit 30 Jahren ist „Party Co.“ Stammgast bei unzähligen Spiele-Partys. Mit der neuen Shock You-Variante kommt jetzt besonders viel Drive ins Spiel, denn die insgesamt 250 Aufgaben sind durchwegs unter Zeitdruck zu erfüllen.