Favorite Foodies

Bei unseren Lieblings-(Food-)Bloggerinnen sieht gesunde Ernä hr ung immer so einfach aus. Wir haben uns Tipps für schnelle Snack s geholt und sind schon ganz fleißig am Nachkochen. Yummy, das schmeckt!

@LARASELINA ist Ernährungs- und Mentaltrainerin mit über 74.000 FollowerInnen auf Instagram. Ihr Feed gibt uns durch die warmen Farben und die dezente Bildsprache ein bisschen das Gefühl von Zuhause. Neben Lifestyle-, Gym- und Travel-Content gibt sie wertvolle Einblicke in das Leben einer Mittzwanzigerin und hilft so mancher Leserin, sich nicht soalleine zu fühlen.

PINK BREAKFAST SMOOTHIE

… ist schnell gemixt: 1 reife Banane, 100 ml Mandelmilch, 150 g Himbeeren, Saft einer halben Grapefruit, 1 Blutorange, 1 TL Açaípulver, 1 Schluck Rote-Bete-Saft. Alle Zutaten in einen Mixer geben und pürieren.

@HANNAGUM_ ist Personal Trainerin und Online-Coachin mit Leidenschaft für Healthy Food. Auf Social Media teilt sie anfängerfreundliche Sport-Tipps, die zum Mitmachen verleiten. Hanna’s Bildsprache ist hell und ungefiltert. Auch als schlanke, trainierte Frau zeigt sie Cellulite. – Das ist nämlich total normal!

GERMKNÖDELPORRIDGE

ZUTATEN: 50 g Haferflocken, 1 EL Leinsamen (super für die Verdauung durch die extra Ballaststoffe), Wasser, 35 g Vanille-Proteinpulver, 2–3 EL Mohn

ZUBEREITUNG: Haferflocken mit Wasser und Leinsamen mischen und kurz auf kleiner Stufe am Herd aufköcheln. Anschließend Mohn und Protein dazu und gut verrühren. Zuletzt mit Powidl toppen.

@CELINE_CHIARA ist Digital Creator, Make-up Artist und liebt das Trainieren im Fitnessstudio. Im Internet posiert sie fleißig für die Kamera und zeigt stolz ihre hart erarbeiteten Bauchmuskeln. Ihre Make-up-Looks kann man in ihren Story-Highlights bestaunen und Celine gerne auch als Make-Up-Artist buchen! Celine ist vielseitig: Nebenbei modelt die tätoowierte Wienerin auch noch und stand schon für look! vor der Linse.

EASY & HEALTHY SEED CRACKERS

ZUTATEN: 1 Tasse Kürbiskerne, 1 Tasse Leinsamen, 1 Tasse Sesam (weiß & schwarz), 1 Tasse Sonnenblumenkerne, 1 Tasse heißes Wasser, 1 1/2 EL Maisstärke, 1/2 TL Salz, 1 TL Pfeffer, 1/2 TL Kurkumapulver, 1 TL Paprikapulver, 1 TL Currypulver, 3 TL getrockneter Rosmarin und Chiliflocken.

ZUBEREITUNG: Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Alle Kerne und Samen in einer Schüssel vermengen und mit heißem Wasser aufgießen. 15 Minuten ziehen lassen, damit die Leinsamen aufquellen können. Maisstärke und Gewürze unterrühren. Masse auf zwei mit Backpapier belegten Backblechen gleichmäßig dünn verteilen. Beide Backbleche in den Ofen geben. Die Backzeit beträgt insgesamt 40 Minuten: Nach 20 Minuten Backbleche wechseln und weitere 20 Minuten backen lassen. Abkühlen lassen und mit Dip nach Wahl genießen!

@THEPILATESBABE_ ist Pilates-Trainerin, veranstaltet Events und Retreats. Sie teilt auf diversen Social-Media-Kanälen ihr Wissen rund um diesen Sport. Elvi’s Instagram-Account lebt von ästhetischen Bildern und wertvollen Inhalten, die selbst Sportneulinge begeistern. „Ich habe dich und deinen YouTube-Kanal vor ein paar Monaten entdeckt und bin absolut begeistert! Es macht so unfassbar viel Spaß, mit dir zu trainieren!“ – Feedbacks, die die Trainerin nicht allzu selten zu lesen bekommt.

PORRIDGE MIT NÜSSEN & BEEREN

Früchte-Porridge mit Mandeldrink kurz aufkochen und mit frischen Heidelbeeren, Mandeln, Haselnüssen, Walnüssen, Kokoschips, Leinsamen und Chiasamen drapieren.