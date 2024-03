Ferien-Messe 2024: Mehr Programm und Höhepunkte als je zuvor

Die diesjährige Ferien-Messe vom 14. bis 17. März verspricht eine besondere Veranstaltung in den Wiener Messehallen zu werden.

Neben vielen namhaften Anbietern aus der Touristikbranche, unter anderem dem Presenting Partner TUI sowie dem Partnerland Tschechien, wird den Besuchern ein breites Spektrum an Programmhöhepunkten und Angeboten präsentiert.

Programmvielfalt und Innovationen

Ein besonderes Merkmal dieser Messe ist die große Programmvielfalt. Erstmalig werden zwei Bühnen – die ReiseArena in Halle C und die Panorama-Bühne in Halle D – mit jeweils eigenem Programm präsentiert, um den Besuchern eine noch breitere Auswahl an Themen und Veranstaltungen zu bieten. Darüber hinaus wird das beliebte Reisekino um ein neues Silent Cinema ergänzt. Darin erlebt das Publikum die Reiseeindrücke mittels Kopfhörer, um ein innovatives, auditives Erlebnis zu schaffen.

Kulinarische Genüsse und Attraktionen für Familien

Neben den breit aufgestellten Informations- und Beratungsmöglichkeiten bietet die „Ferien-Messe Wien“ auch ein umfangreiches kulinarisches Angebot, u. a. durch die „Flavours by Ferien-Messe“-Bühne, die die Besucher dazu einlädt, die Vielfalt der internationalen wie nationalen Küche zu entdecken.

Zudem sorgt ein abwechslungsreiches Programm für Familien und Kinder für einen weiteren Anziehungspunkt. Verschiedene Attraktionen wie eine Schnitzeljagd durch die Hallen C und D, organisiert von Medienpartner All4Family, der Kletterturm des Österreichischen Alpenvereins oder die Autogrammstunde mit Kinderradio-Liebling Radino am Sonntag, den 17. März, werden den Besuch zu einem besonderen Erlebnis machen.

Österreich präsentiert sich in Halle D

In Halle D setzt Veranstalter RX den Schwerpunkt auf Urlaubs- und Ausflughighlights in der Alpenrepublik. Von der atemberaubenden Natur der Steiermark über die kulturellen Schätze Niederösterreichs bis hin zur sonnigen Lebensart des Burgenlandes und weiteren Regionen gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken. Besucher können sich auf eine umfangreiche Angebotspalette freuen, die die Vielfalt und Schönheit Österreichs präsentiert.

Die „Ferien-Messe Wien“ verspricht eine Reise in vier Tagen um die Welt, die sowohl für Fachleute als auch Reisebegeisterte gleichermaßen spannend wird.