Ob Fernreise, Wochenendtrip oder Tagesausflug: Von 15. bis 18. Jänner 2026 öffnet sich für Besucher:innen der Ferien-Messe eine ganze Welt voller neuer Eindrücke und Inspirationen. Internationale Top-Destinationen, Österreichs beliebteste Urlaubsregionen und geheime Reiseperlen buhlen um Aufmerksamkeit.

Ein besonderes Highlight: Sri Lanka, das Partnerland 2026, bringt farbenfrohe Traditionen, exotische Aromen und jede Menge Fernweh nach Wien. Auf der gesamten Messe sorgen Live-Kochshows, Vorträge, Mitmachstationen und ein buntes Familienprogramm für Abwechslung und Entertainment.

ReiseArena: Von Polarlichtern bis Palmenstrand

Die ReiseArena-Showbühne wird zum Treffpunkt für Weltenentdecker:innen. Von den Nordlichtern in Lappland über Kambodscha und Japan bis hin zu Urlaubsgeschichten aus Bulgarien, Serbien und Tschechien reicht das Spektrum. Dazu gibt’s Tanzperformances, Expertenvorträge – und das tägliche KURIER Reisequiz, bei dem Wissen nicht nur Spaß macht, sondern auch mit tollen Preisen belohnt wird. Karikaturen von Michael Pammesberger runden das Programm ab.

Flavours-Kochbühne: Einmal rund um die Welt kosten

Kulinarische Entdecker:innen kommen auf der Flavours-Kochbühne auf ihre Rechnung. Von traditionellen österreichischen Klassikern über würzige Currys bis hin zu globalen Fischspezialitäten wird kräftig gebrutzelt und verkostet.

Mit dabei:

„Taste of Sri Lanka“

Frühstücks- und Familien-Workshops

Palatschinken-Action für Kinder

Schülerwettbewerbe vom MODUL

„Weinviertel Genussreise“ mit Wein- und Käseharmonie

Kurzurlaub im Reisekino

Im Reisekino und Silent Cinema geht es mit Kopfhörern mitten hinein in ferne Welten – von pulsierenden Metropolen bis zu unberührten Naturparadiesen. Ein idealer Ort zum Durchatmen und Träumen.

Für Kids & Teens: Spaßprogramm mit „Jonglina“ & „Radino“

Auch für den Nachwuchs ist viel geboten: Jonglier-Shows, Trampolinspringen, Mitmach-Quiz und ein Meet & Greet mit Kinderradio-Liebling Radino. Und das Beste: Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Vienna Drive: Mobilität zum Anfassen

Parallel in Halle B dreht sich bei der Vienna Drive alles um moderne Mobilität. Über 71.000 Besucher:innen waren 2025 begeistert – und heuer soll noch eins draufgesetzt werden.

Präsentiert werden:

neue Fahrzeugmodelle – von E-Autos bis Sportwagen

E-Bikes und Zubehör

Fahrschulen, Versicherer & Mobilitätsclubs

ein neuer Sportwagen-Distrikt

interaktive Parcours-Stationen, u. a.

Batterie-Check

Reaktions-Simulator

Assistenzsysteme zum Ausprobieren

AEE-Geschäftsführerin Clara Wiltschke betont:

„Die Verbindung von Vienna Drive und Ferien-Messe Wien ist die perfekte Kombination aus Reiselust und Mobilität. Diese Synergie schafft ein einzigartiges Messeerlebnis.“

Ein Ticket – zwei Welten

Mit nur einem Ticket erleben Besucher:innen Ferien-Messe und Vienna Drive gemeinsam. Für Fachbesucher:innen gibt es 2026 sogar einen Bonus: Mit Visitenkarte erhalten sie dank T.A.I. kostenlosen Eintritt.

Gewinnspiel

Lust auf Fernweh, Live-Action und Mobilitätsinnovation? Wir verlosen 12 × 2 Eintrittskarten für das Messedoppel 2026!