Von 16. bis 19. März findet die Ferien-Messe in der Messe Wien statt. Neben vielen namhaften Anbietern aus der Touristikbranche, erwartet die Besucher ein umfangreiches Spektrum an Vorträgen, Shows, Gewinnspielen und vieles mehr. Denn egal, wo der nächste Urlaub hingehen soll, hier findet jeder das passende Urlaubsziel.

Fernreise oder Österreich-Urlaub?

Wen es in die weite Welt zieht, den verschlägt es in die Halle C, denn hier ist die ganze Welt vertreten. Wer lieber in Österreich bleiben möchte, ist in Halle D bestens aufgehoben. So oder so: nutzen Sie die Gelegenheit und sprechen Sie mit den Experten vor Ort um Ihren nächsten Urlaub zu einem wirklich unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Jetzt Tickets für die Ferien-Messe gewinnen!

