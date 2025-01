Reisepläne? Jetzt Tickets für die Ferien-Messe gewinnen!

Auf der Ferien-Messe versprechen Destinationen aus Österreich und der ganzen Welt Glücksmomente. Ob Städtetrip oder Traumurlaub unter Palmen, hier fällt der Startschuss zum nächsten Reise-Abenteuer.

Nach dem ­Urlaub ist vor dem Urlaub. Nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel ist es höchste Zeit, sich um Angebote für den nächsten Urlaub zu kümmern. Wo das besonders gut möglich ist? Bei der Ferien-Messe Wien, Hallen C & D (2., Messeplatz 1, Eingang Foyer D) vom Donnerstag, 16. Jänner, bis Sonntag, 19. Jänner, täglich ab 10 Uhr.

170 Beiträge

Die Zahlen der Ferien-Messe sind beeindruckend: 32 Stunden lang ist ­geöffnet, 170 Reisekino-Beiträge aus fünf Kon­tinenten sind zu sehen. Das macht Lust auf Nah- und Fernreisen. Soll es ein Trip nach Salzburg oder Tirol sein? Kein Problem. Oder gleich nach Mallorca, Italien, Australien, Afrika oder in die Karibik? Alles ist möglich, spannende Angebote für jede Geldbörse gibt es zuhauf. Das reicht vom Campingurlaub über Städtereisen bis zu Kreuzfahrten. Die Angebote bei der Ferien-Messe sind vielfältig, für jeden sollte etwas Passendes dabei sein.

Messe-Kombination

In Summe werden Hunderte Aussteller aus mehr als 80 Ländern bei Österreichs größter Messe für Urlaub, Reise und Freizeit ihre Angebote präsentieren. Die Ferien-Messe findet gemeinsam mit der „Mobilitätsmesse Vienna Drive“ in der Halle B statt. Für viele Besucher im neuen Jahr die ideale Möglichkeit, zwei Interessen zu verbinden und einen halben oder ­ganzen Tag in der Messe im 2. ­Bezirk zu ver­bringen.

Tickets

Tickets gibt es ab sofort online unter ferien-messe.at/­tickets oder über ­oeticket: ­Tagestickets sind ebenso möglich wie Gruppen­tickets, Kinder bis 14 Jahre haben Gratiszugang. Erreichbar ist die Ferien-Messe direkt mit der U-Bahn-Linie U2 (Station Krieau). Wer mit dem Auto kommt, kann im Parkhaus D in der Trabrennstraße sein Fahrzeug abstellen.

Wir verlosen 10 x 2 Tickets!