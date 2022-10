Der Fesch’markt kommt fesch gemustert in die Ottakringer Brauerei!

Entdeckt das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle

In frischer Politur macht der Fesch’markt diesen Herbst, ganz nach traditioneller Manier, von 11. bis 13. November in der Ottakringer Brauerei in Wien Halt, um seine Besucherinnen und Besuchern mit einer Auswahl an feinsten Waren, Workshops und Streetfood zu verwöhnen. Handgemachte Produkte aus den Bereichen Mode, Kunst, Design, Sport und Lifestyle sowie sorgfältig hergestellte Delikatessen und vieles mehr lassen für Connaisseurinnen und Connaisseurs des guten Geschmacks keine Wünsche offen. Für all jene, die gerne das Beste vom Besten schenken, bietet der Fesch’markt außerdem die ideale Gelegenheit, um hochwertige Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten zu ergattern.

Verpasst werden darf natürlich auch nicht die fesche Tombola, bei der man hochwertige Preise, wie etwa Yoga-Abos, Gin-Cocktail-Sets, fesche Kleidung und mit etwas Glück, noch vieles mehr gewinnen kann.

Fesch’markt Tickets:

Tagesticket: 7 Euro

Wochenendticket: 10 Euro

Kinder bis 12 Jahre gratis

Tickets sind vor Ort oder über eventbrite.at erhältlich Fesch’markt

11. bis 13. November 2022

Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Mehr Infos gibt’s unter www.feschmarkt.info

facebook.com/FESCHMARKT

instagram.com/feschmarkt

Wir verlosen 6 x 2 Tickets!

E-Mail *

Ja, zum Wiener Bezirksblatt Newsletter anmelden